Планировавший теракт в «Шереметьево» хотел учиться разведке на Украине

Обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту «Шереметьево» Михаил Дарий выражал желание обучаться в академии разведки Украины. Это стало известно из материалов уголовного дела, озвученных государственным обвинителем.
«В ноябре 2022 года Дарий высказывает желание обучаться в академии разведки Украины», — указано в материалах дела. С ними ознакомилось РИА Новости.
Фигуранты дела, по версии следствия, планировали совершить теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в стране, и вели пропаганду терроризма. Илья Ковылков и Михаил Дарий, как установлено следствием, действовали по заданию украинских спецслужб. Обвинение требует для Дария 28 лет заключения, а для Ковылкова — 21 год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.