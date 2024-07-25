Планировавший теракт в «Шереметьево» хотел учиться разведке на Украине

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Теракты в аэропорту планировали несколько человек
Теракты в аэропорту планировали несколько человек Фото:

Обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту «Шереметьево» Михаил Дарий выражал желание обучаться в академии разведки Украины. Это стало известно из материалов уголовного дела, озвученных государственным обвинителем.

«В ноябре 2022 года Дарий высказывает желание обучаться в академии разведки Украины», — указано в материалах дела. С ними ознакомилось РИА Новости.

Фигуранты дела, по версии следствия, планировали совершить теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в стране, и вели пропаганду терроризма. Илья Ковылков и Михаил Дарий, как установлено следствием, действовали по заданию украинских спецслужб. Обвинение требует для Дария 28 лет заключения, а для Ковылкова — 21 год.

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Обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту «Шереметьево» Михаил Дарий выражал желание обучаться в академии разведки Украины. Это стало известно из материалов уголовного дела, озвученных государственным обвинителем. «В ноябре 2022 года Дарий высказывает желание обучаться в академии разведки Украины», — указано в материалах дела. С ними ознакомилось РИА Новости. Фигуранты дела, по версии следствия, планировали совершить теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в стране, и вели пропаганду терроризма. Илья Ковылков и Михаил Дарий, как установлено следствием, действовали по заданию украинских спецслужб. Обвинение требует для Дария 28 лет заключения, а для Ковылкова — 21 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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