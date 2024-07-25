На Олимпиаде в Париже спортсменам выдадут 10 тысяч салфеток для орального секса

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Офис общественного фонда "Новая жизнь". Екатеринбург, средства гигиены, презервативы, контрацепция, профилактика вич
Спортсмены на Олимпиаде в Париже получат 10 тысяч салфеток для орального секса Фото:

На Олимпийских играх в Париже спортсменам предоставят 10 тысяч салфеток для орального секса. Об этом сообщил ответственный за оказание первой помощи и медицинское обслуживание на Играх Лоран Далар.

«Около 200 тысяч презервативов для мужчин и 20 тысяч для женщин будут доступны в деревне спортсменов во время Игр с 26 июля по 11 августа. Также организаторы раздадут 10 тысяч салфеток для орального секса», — сказал Далар. Его слова приводит РИА Новости. Также впервые в истории Олимпийских игр в олимпийской деревне будет предоставлена психологическая помощь спортсменам.

В 2021 году на летней Олимпиаде в Токио тоже выдавали презервативы, но при этом рекомендовали их не использовать на месте из-за пандемии COVID-19. В Пекине-2022, несмотря на продолжающиеся ограничения, спортсменам также предоставлялись презервативы. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа и соберут около 14,5 тысяч участников и персонала.

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На Олимпийских играх в Париже спортсменам предоставят 10 тысяч салфеток для орального секса. Об этом сообщил ответственный за оказание первой помощи и медицинское обслуживание на Играх Лоран Далар. «Около 200 тысяч презервативов для мужчин и 20 тысяч для женщин будут доступны в деревне спортсменов во время Игр с 26 июля по 11 августа. Также организаторы раздадут 10 тысяч салфеток для орального секса», — сказал Далар. Его слова приводит РИА Новости. Также впервые в истории Олимпийских игр в олимпийской деревне будет предоставлена психологическая помощь спортсменам. В 2021 году на летней Олимпиаде в Токио тоже выдавали презервативы, но при этом рекомендовали их не использовать на месте из-за пандемии COVID-19. В Пекине-2022, несмотря на продолжающиеся ограничения, спортсменам также предоставлялись презервативы. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа и соберут около 14,5 тысяч участников и персонала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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