На Олимпиаде в Париже спортсменам выдадут 10 тысяч салфеток для орального секса

25 июля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Спортсмены на Олимпиаде в Париже получат 10 тысяч салфеток для орального секса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Олимпийских играх в Париже спортсменам предоставят 10 тысяч салфеток для орального секса. Об этом сообщил ответственный за оказание первой помощи и медицинское обслуживание на Играх Лоран Далар. «Около 200 тысяч презервативов для мужчин и 20 тысяч для женщин будут доступны в деревне спортсменов во время Игр с 26 июля по 11 августа. Также организаторы раздадут 10 тысяч салфеток для орального секса», — сказал Далар. Его слова приводит РИА Новости. Также впервые в истории Олимпийских игр в олимпийской деревне будет предоставлена психологическая помощь спортсменам. В 2021 году на летней Олимпиаде в Токио тоже выдавали презервативы, но при этом рекомендовали их не использовать на месте из-за пандемии COVID-19. В Пекине-2022, несмотря на продолжающиеся ограничения, спортсменам также предоставлялись презервативы. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа и соберут около 14,5 тысяч участников и персонала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Олимпийских играх в Париже спортсменам предоставят 10 тысяч салфеток для орального секса. Об этом сообщил ответственный за оказание первой помощи и медицинское обслуживание на Играх Лоран Далар. «Около 200 тысяч презервативов для мужчин и 20 тысяч для женщин будут доступны в деревне спортсменов во время Игр с 26 июля по 11 августа. Также организаторы раздадут 10 тысяч салфеток для орального секса», — сказал Далар. Его слова приводит РИА Новости. Также впервые в истории Олимпийских игр в олимпийской деревне будет предоставлена психологическая помощь спортсменам. В 2021 году на летней Олимпиаде в Токио тоже выдавали презервативы, но при этом рекомендовали их не использовать на месте из-за пандемии COVID-19. В Пекине-2022, несмотря на продолжающиеся ограничения, спортсменам также предоставлялись презервативы. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа и соберут около 14,5 тысяч участников и персонала.