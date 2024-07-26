В Северной Корее в 2023 году произошел рост валового внутреннего продукта (ВВП) на фоне сближения с Россией. Об этом сообщил Bloomberg. Отмечается, что ВВП КНДР вырос на 3,1% по сравнению с предыдущим годом.
«Валовой внутренний продукт Северной Кореи в 2023 году вырос на 3,1% по сравнению с предыдущим годом, положив конец трехлетней полосе сокращений и показав самый большой рост с 2016 года», — отметило агентство. Отмечается, что рост ВВП страны произошел на фоне сближения лидера КНДР Ким Чен Ына с Москвой. На показатель рыночной стоимости корейских товаров, согласно Bloomberg, также оказали влияние отмена пограничных ограничений, введенных в начале пандемии COVID-19 и нежелание участвовать в переговорах по разоружении страны.
19 июля Пхеньян посетила военная делегация из России, которую возглавлял замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Во время встречи с делегатами лидер КНДР заявил, что армии двух стран сыграют свою роль для защиты мира, передает RT.
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