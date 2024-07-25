Какие растения в Свердловской области смертельно опасны. Инфографика

Пять растений в Свердловской области несут в себе большую опасность

26 июля 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

На Урале есть кустарники, цветы и травы, к которым лучше не приближаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области произрастает пять растений, плоды и сок которых опасны, а в некоторых случаях даже смертельны для человека. URA.RU составило топ-5 самых ядовитых трав, цветов и кустарников, которые лучше обходить стороной. Лютик едкий, в народе его еще называют куриная слепота. Растение содержит вещество протоанемонин, вызывающее раздражение слизистых оболочек глаз, носа, гортани и внутренних органов. Если сорвать яркий цветочек, а потом случайно потереть глаз, можно ощутить неприятное жжение и на время лишиться зрения. Даже вдыхание аромата лютика способно вызвать сильные аллергические реакции. Симптомы отравления лютиком — жжение во рту и глотке, тошнота и боли в животе, кровотечение и повышение температуры.



Воронец колосистый в народе иногда именуется как волчья ягода. Это растение, особенно его плоды, считается ядовитым. Если свежий сок попадет на кожные покровы, он может вызвать появление волдырей, которые постепенно превращаются в язвы. Но наиболее опасны у воронца именно ягоды, употреблять их в пищу категорически запрещено, в противном случае могут случиться отравление, интоксикация и даже наступить смерть. Симптомами отравления волчьей ягодой являются тошнота, рвота, головокружение, диарея и другие.



Борщевик: сок этого растения содержит яд — фурокумарин. Попадая на кожу, сам по себе он не вызывает раздражения, но увеличивает чувствительность кожных покровов к ультрафиолету. Если в течение двух суток после контакта с борщевиком подвергнуться воздействию солнечных лучей, разовьется ожог с волдырями — такие повреждения очень болезненны и долго заживают. Пыльца борщевика вызывает сильное раздражение гортани, которое может сопровождаться рвотой и тошнотой, а при сильной аллергии закончиться удушьем. Длительное пребывание в зарослях этого растения разрешается только в маске.



Пастернак луговой: сок и пыльца пастернака содержат псоралены — вещества, которые, как и у борщевика, повышают чувствительность кожи к солнечному свету. На пораженном месте в течение суток после контакта с растением появляются ожоги: пятна, сыпь, волдыри. Опаснее всего пастернак в июле и августе, в период своего цветения. Ожоги диким пастернаком могут оставлять после себя рубцы.



Волчье лыко тоже в народе зовут волчьей ягодой. Этот кустарник имеет сильные токсические свойства, причем отравление вызывают не только плоды, но и цветы, листья и стебли. Контакт со свежим соком волчьего лыка вызывает кожные ожоги и покраснение, волдыри и язвы. Плоды ярко-красные, размером с вишневую косточку. Как пишут в открытых источниках, употребление даже пяти ягод может привести к смерти. Особую угрозу плоды представляют для детей, которых привлекает их обманчивый яркий вид. Лютик содержит едкое вещество с резким запахом, которое способно вызвать ожог Фото: Дзен\Энциклопедия дикий растений У воронца наиболее ядовиты его плоды Фото: Дзен\Энциклопедия дикий растений Борщевик широко распространен на Урале и очень опасен Фото: Дзен\Энциклопедия дикий растений Пастернак настолько жгуч, что им можно обжечься Фото: Дзен\Энциклопедия дикий растений Ягоды волчьего лыка могут привести к смерти человека Фото: Дзен\Энциклопедия дикий растений Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области произрастает пять растений, плоды и сок которых опасны, а в некоторых случаях даже смертельны для человека. URA.RU составило топ-5 самых ядовитых трав, цветов и кустарников, которые лучше обходить стороной. Лютик едкий, в народе его еще называют куриная слепота. Растение содержит вещество протоанемонин, вызывающее раздражение слизистых оболочек глаз, носа, гортани и внутренних органов. Если сорвать яркий цветочек, а потом случайно потереть глаз, можно ощутить неприятное жжение и на время лишиться зрения. Даже вдыхание аромата лютика способно вызвать сильные аллергические реакции. Симптомы отравления лютиком — жжение во рту и глотке, тошнота и боли в животе, кровотечение и повышение температуры. Воронец колосистый в народе иногда именуется как волчья ягода. Это растение, особенно его плоды, считается ядовитым. Если свежий сок попадет на кожные покровы, он может вызвать появление волдырей, которые постепенно превращаются в язвы. Но наиболее опасны у воронца именно ягоды, употреблять их в пищу категорически запрещено, в противном случае могут случиться отравление, интоксикация и даже наступить смерть. Симптомами отравления волчьей ягодой являются тошнота, рвота, головокружение, диарея и другие. Борщевик: сок этого растения содержит яд — фурокумарин. Попадая на кожу, сам по себе он не вызывает раздражения, но увеличивает чувствительность кожных покровов к ультрафиолету. Если в течение двух суток после контакта с борщевиком подвергнуться воздействию солнечных лучей, разовьется ожог с волдырями — такие повреждения очень болезненны и долго заживают. Пыльца борщевика вызывает сильное раздражение гортани, которое может сопровождаться рвотой и тошнотой, а при сильной аллергии закончиться удушьем. Длительное пребывание в зарослях этого растения разрешается только в маске. Пастернак луговой: сок и пыльца пастернака содержат псоралены — вещества, которые, как и у борщевика, повышают чувствительность кожи к солнечному свету. На пораженном месте в течение суток после контакта с растением появляются ожоги: пятна, сыпь, волдыри. Опаснее всего пастернак в июле и августе, в период своего цветения. Ожоги диким пастернаком могут оставлять после себя рубцы. Волчье лыко тоже в народе зовут волчьей ягодой. Этот кустарник имеет сильные токсические свойства, причем отравление вызывают не только плоды, но и цветы, листья и стебли. Контакт со свежим соком волчьего лыка вызывает кожные ожоги и покраснение, волдыри и язвы. Плоды ярко-красные, размером с вишневую косточку. Как пишут в открытых источниках, употребление даже пяти ягод может привести к смерти. Особую угрозу плоды представляют для детей, которых привлекает их обманчивый яркий вид.