В Челябинск прибыл глава Минздрава РФ Мурашко

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Михаил Мурашко посетил медакадемию в Челябинске
Михаил Мурашко посетил медакадемию в Челябинске Фото:

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 26 июля прибыл в Челябинск с рабочим визитом. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, первым пунктом визита Мурашко в регион стала медакадемия, где губернатор Алексей Текслер рассказал министру о перспективах развития вуза.

«Первое — строительство нового междисциплинарного корпуса. Сегодня у каждого направления, у каждой кафедры свой этаж, свое здание. Второе — это спортивный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы планируем, что количество студентов в ЮУГМУ будет увеличиваться, совершенно точно такая база необходима. Регион готов в этом участвовать», — сообщил министру Текслер.

В медакадемии обучаются более 10500 человек. Это единственный медицинский вуз в регионе.

Михаил Мурашко — уроженец Екатеринбурга. Там же окончил мединститут. В должности министра работает с 2020 года. В мае нынешнего года переназначен на должность.

В ноябре прошлого года Мурашко поблагодарил уходящего министра здравоохранения Челябинской области Агату Ткачеву. Также за вклад в развитие здравоохранения региона Мурашко поблагодарил губернатора региона Алексея Текслера.

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 26 июля прибыл в Челябинск с рабочим визитом. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, первым пунктом визита Мурашко в регион стала медакадемия, где губернатор Алексей Текслер рассказал министру о перспективах развития вуза. «Первое — строительство нового междисциплинарного корпуса. Сегодня у каждого направления, у каждой кафедры свой этаж, свое здание. Второе — это спортивный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы планируем, что количество студентов в ЮУГМУ будет увеличиваться, совершенно точно такая база необходима. Регион готов в этом участвовать», — сообщил министру Текслер. В медакадемии обучаются более 10500 человек. Это единственный медицинский вуз в регионе. Михаил Мурашко — уроженец Екатеринбурга. Там же окончил мединститут. В должности министра работает с 2020 года. В мае нынешнего года переназначен на должность. В ноябре прошлого года Мурашко поблагодарил уходящего министра здравоохранения Челябинской области Агату Ткачеву. Также за вклад в развитие здравоохранения региона Мурашко поблагодарил губернатора региона Алексея Текслера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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