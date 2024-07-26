Глава Минздрава РФ Мурашко оценил челябинскую систему обнаружения рака кишечника

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 26 июля оценил в Челябинске систему для раннего выявления рака кишечника с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Как URA.RU заявили в пресс-службе регоператора фонда»Сколкова, компании IT-Park74, руководитель познакомился с тремя технологиями челябинцев.
«Министр Мурашко ознакомился с разработками резидентов фонда „Сколково“ в Челябинске. Компания „Эва лаб“ представила министру и губернатору Алексею Текслеру систему поддержки принятия врачебных решений Polyptron. Разработка помогает выявлять на ранних стадиях рак кишечника с помощью ИИ. Комплекс создан совместно с врачами и специалистами Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины», — сообщили URA.RU в IT-Park74.
Инновации были представлены в Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ). Руководителям продемонстрировали стоматологические имплантаты из нанотитана компании «НС Технология». Еще одной разработкой, которую увидели гости, стало умное зеркало ArtikMe предприятия «Стендап инновации».
«Умное зеркало является профессиональным инструментом логопеда. Зеркало применяется для коррекционной работы с детьми, имеющими проблемы в речевом, когнитивном и эмоциональном развитии. Ребенок видит одновременно свое отражение и волшебный мир, в котором живут сказочные персонажи. Они сопровождают ребенка по зеркальному миру, дают задания и помогают их выполнить», — рассказали собеседники URA.RU.
Разработки челябинцы активно внедряют в практику. Продукцию создателей «умного зеркала» продвигает Сбербанк, а Polyptron в составе платформы «Платформа Третье мнение» начали внедрять в 40 регионах страны. Имплантами из Челябинска лечат зубы участников СВО.
Мурашко 26 июля работает в Челябинской области. С утра с главой региона руководитель обсудил перспективы развития ЮУГМУ, включая строительство нового корпуса и спортивного центра.
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