В Магнитогорске из-за ливней собираются закрыть мост на цементный завод

Мэрия Магнитогорска (Челябинская область) из-за сильных ливней собирается закрыть мостовую переправу на дороге, ведущей к цементному заводу. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе мэрии.
«В районе мостового проезда по дороге на цементный завод образовался большой поток воды. Рассматривается вопрос перекрытия движения на участке. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок по данному маршруту», — сообщили в пресс-службе.
В мэрии отметили, что в городе из-за затяжных дождей ухудшилась дорожная обстановка. Остается закрытым выезд из города на озеро Соленое возле АЗС «Шурави».
Челябинскую область накрыли циклонические ливни. За сутки выпала полуторамесячная норма осадков.
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