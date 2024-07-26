В Магнитогорске из-за ливней собираются закрыть мост на цементный завод

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В Магнитогорске идут сильные ливни
В Магнитогорске идут сильные ливни Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Мэрия Магнитогорска (Челябинская область) из-за сильных ливней собирается закрыть мостовую переправу на дороге, ведущей к цементному заводу. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе мэрии.

«В районе мостового проезда по дороге на цементный завод образовался большой поток воды. Рассматривается вопрос перекрытия движения на участке. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок по данному маршруту», — сообщили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что в городе из-за затяжных дождей ухудшилась дорожная обстановка. Остается закрытым выезд из города на озеро Соленое возле АЗС «Шурави».

Челябинскую область накрыли циклонические ливни. За сутки выпала полуторамесячная норма осадков.

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Мэрия Магнитогорска (Челябинская область) из-за сильных ливней собирается закрыть мостовую переправу на дороге, ведущей к цементному заводу. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе мэрии. «В районе мостового проезда по дороге на цементный завод образовался большой поток воды. Рассматривается вопрос перекрытия движения на участке. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок по данному маршруту», — сообщили в пресс-службе. В мэрии отметили, что в городе из-за затяжных дождей ухудшилась дорожная обстановка. Остается закрытым выезд из города на озеро Соленое возле АЗС «Шурави». Челябинскую область накрыли циклонические ливни. За сутки выпала полуторамесячная норма осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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