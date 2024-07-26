В челябинском районе из-за ливня перенесли Крестный ход

В Нагайбакском районе Челябинской области из-за погодных условий на неделю перенесли благодарственный Крестный ход. Об этом 26 июля пресс-службе администрации Нагайбакского района.
«Из-за непредвиденных обстоятельств и погодных условий Нагайбакский благодарственный Крестный ход переносится на 4 августа. Распорядок Крестного хода остается неизменным», – сообщили в пресс-службе.
Гидрометеоцентр сообщал, что 25 июля, и в ночь на пятницу в Челябинской области пролилась полуторамесячная норма осадков. В Челябинске затопило центр города, а особенно сильно затопило Ленинский район. Прокуратура региона открыла горячую линию для приема сообщений по вопросам подтопления. URA.RU ведет в режиме «онлайн» репортаж о ликвидации последствий стихии в Челябинской области.
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