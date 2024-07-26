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В Челябинске после ливня, 26 июля, дороги превратилась в реки. Дождь пока прекратился, но центр города так и остается подтопленным, передает корреспондент URA.RU «Перекресток в районе ДС „Юность“ покрыт огромными лужами. Из-за них машины передвигаются с трудом. Пешеходные переходы подтоплены по щиколотку». — передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что мэр Челябинска Наталья Котова провела штаб, связанный с ливнями. МЧС из-за погодных условий приведено в повышенную готовность,, а Госжилинспекции региона предупредили челябинцев о возможных подтоплениях квартир и домов. Тем временем прокуратура Челябинской области открыла горячую линию для приема сообщений по вопросам подтопления. URA.RU ведет в режиме «онлайн» репортаж о ликвидации последствий стихии в Челябинской области.