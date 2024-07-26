Челябинские улицы превратились в реки. Фото, видео

26 июля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Улицы в центре города затоплены по щиколотку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске после ливня, 26 июля, дороги превратилась в реки. Дождь пока прекратился, но центр города так и остается подтопленным, передает корреспондент URA.RU «Перекресток в районе ДС „Юность“ покрыт огромными лужами. Из-за них машины передвигаются с трудом. Пешеходные переходы подтоплены по щиколотку». — передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что мэр Челябинска Наталья Котова провела штаб, связанный с ливнями. МЧС из-за погодных условий приведено в повышенную готовность,, а Госжилинспекции региона предупредили челябинцев о возможных подтоплениях квартир и домов. Тем временем прокуратура Челябинской области открыла горячую линию для приема сообщений по вопросам подтопления. URA.RU ведет в режиме «онлайн» репортаж о ликвидации последствий стихии в Челябинской области. Автомобили с трудом передвигаются по затопленной дороге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пешеходы стараются обходить или перепрыгивать лужи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пешеходные переходы полностью находятся под водой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске после ливня, 26 июля, дороги превратилась в реки. Дождь пока прекратился, но центр города так и остается подтопленным, передает корреспондент URA.RU «Перекресток в районе ДС „Юность“ покрыт огромными лужами. Из-за них машины передвигаются с трудом. Пешеходные переходы подтоплены по щиколотку». — передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что мэр Челябинска Наталья Котова провела штаб, связанный с ливнями. МЧС из-за погодных условий приведено в повышенную готовность,, а Госжилинспекции региона предупредили челябинцев о возможных подтоплениях квартир и домов. Тем временем прокуратура Челябинской области открыла горячую линию для приема сообщений по вопросам подтопления. URA.RU ведет в режиме «онлайн» репортаж о ликвидации последствий стихии в Челябинской области.