Челябинские улицы превратились в реки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь, потоп. Челябинск
Улицы в центре города затоплены по щиколотку Фото:

В Челябинске после ливня, 26 июля, дороги превратилась в реки. Дождь пока прекратился, но центр города так и остается подтопленным, передает корреспондент URA.RU

«Перекресток в районе ДС „Юность“ покрыт огромными лужами. Из-за них машины передвигаются с трудом. Пешеходные переходы подтоплены по щиколотку». — передает корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что мэр Челябинска Наталья Котова провела штаб, связанный с ливнями. МЧС из-за погодных условий приведено в повышенную готовность,, а Госжилинспекции региона предупредили челябинцев о возможных подтоплениях квартир и домов. Тем временем прокуратура Челябинской области открыла горячую линию для приема сообщений по вопросам подтопления. URA.RU ведет в режиме «онлайн» репортаж о ликвидации последствий стихии в Челябинской области.

Дождь, потоп. Челябинск
Автомобили с трудом передвигаются по затопленной дороге
Фото:

Дождь, потоп. Челябинск
Пешеходы стараются обходить или перепрыгивать лужи
Фото:
Дождь, потоп. Челябинск
Пешеходные переходы полностью находятся под водой
Фото:

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В Челябинске после ливня, 26 июля, дороги превратилась в реки. Дождь пока прекратился, но центр города так и остается подтопленным, передает корреспондент URA.RU «Перекресток в районе ДС „Юность“ покрыт огромными лужами. Из-за них машины передвигаются с трудом. Пешеходные переходы подтоплены по щиколотку». — передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что мэр Челябинска Наталья Котова провела штаб, связанный с ливнями. МЧС из-за погодных условий приведено в повышенную готовность,, а Госжилинспекции региона предупредили челябинцев о возможных подтоплениях квартир и домов. Тем временем прокуратура Челябинской области открыла горячую линию для приема сообщений по вопросам подтопления. URA.RU ведет в режиме «онлайн» репортаж о ликвидации последствий стихии в Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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