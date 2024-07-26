В челябинском селе дождь затопил подвал военкомата и чуть не оставил военных без света

В Долгодеревенском сотрудники МЧС спасли военкомат от затопления

26 июля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Военкомат в Долгодеревенском мог остаться без электричества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В селе Долгодеревенское Челябинской области из-за проливных дождей произошло подтопление подвала здания военкомата. Сотрудники МЧС 61 части приступили к откачке воды из подвала, где затопление угрожало электрическому щитку. Об этом сообщил начальник караула Артур Газизов. «От службы 112 и руководства военкомата поступили звонки с информацией о затоплении подвального помещения в здании военкомата, где находится щиток с электричеством. Весь подвал затопило более чем на 60 сантиметров. После осмотра приняли решение с помощью гидроэлеватора делать забор воды. Сейчас уже откачено более 30 сантиметров», — передает слова Газизова издание «Сосновская нива» После ликвидации последствий непогоды у военкомата, спасатели планируют продолжить работы по осушению подвалов и в здании сельской администрации. Тем временем военный комиссар Сосновского района Александр Губин выразил благодарность МЧС за быстрое реагирование и эффективную помощь. Областной центр также страдает от подтоплений. Ленинский район затопило больше всего. Там из-за последствий непрерывного дождя один дом находится без электричества. Для пострадавших этого района в школе открыли пункт временного размещения на 70 мест. Его успела проинспектировать мэр Челябинска Котова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Долгодеревенское Челябинской области из-за проливных дождей произошло подтопление подвала здания военкомата. Сотрудники МЧС 61 части приступили к откачке воды из подвала, где затопление угрожало электрическому щитку. Об этом сообщил начальник караула Артур Газизов. «От службы 112 и руководства военкомата поступили звонки с информацией о затоплении подвального помещения в здании военкомата, где находится щиток с электричеством. Весь подвал затопило более чем на 60 сантиметров. После осмотра приняли решение с помощью гидроэлеватора делать забор воды. Сейчас уже откачено более 30 сантиметров», — передает слова Газизова издание «Сосновская нива» После ликвидации последствий непогоды у военкомата, спасатели планируют продолжить работы по осушению подвалов и в здании сельской администрации. Тем временем военный комиссар Сосновского района Александр Губин выразил благодарность МЧС за быстрое реагирование и эффективную помощь. Областной центр также страдает от подтоплений. Ленинский район затопило больше всего. Там из-за последствий непрерывного дождя один дом находится без электричества. Для пострадавших этого района в школе открыли пункт временного размещения на 70 мест. Его успела проинспектировать мэр Челябинска Котова.