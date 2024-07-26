Пропавших в свердловском лесу байкеров нашли

Трех мотоциклистов, пропавших в лесу у поселка Троицкий в Свердловской области, нашли в лесу. У мужчин кончился бензин, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Вчера [26 июля] около 23:00 на одном из участков леса слышали мотоциклы. Это примерно в 20 километрах от штаба. При проверке свидетельства экипаж на УАЗе обнаружил пропавших, которые пешком возвращались в сторону дома, у мотоциклов закончился бензин», — сообщили волонтеры.
В поисках участвовали сотрудники МЧС, полиции, местного лесничества и много местных жителей. Некоторые волонтеры прибыли на мотоциклах, квадроциклах и внедорожной технике. Такая поддержка значительно ускорила поиск пропавших.
Трое мужчин: Александр Маслаков, Вячеслав Захаров и Николай Андреев уехали на мотоциклах еще 25 июля. С тех пор их местоположение было неизвестно.
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