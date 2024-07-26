26 июля 2024

Пропавших в свердловском лесу байкеров нашли

© Служба новостей «URA.RU»
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У мотоциклистов, потерявшихся в лесу, закончился бензин (архивное фото)
У мотоциклистов, потерявшихся в лесу, закончился бензин (архивное фото) Фото:

Трех мотоциклистов, пропавших в лесу у поселка Троицкий в Свердловской области, нашли в лесу. У мужчин кончился бензин, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Вчера [26 июля] около 23:00 на одном из участков леса слышали мотоциклы. Это примерно в 20 километрах от штаба. При проверке свидетельства экипаж на УАЗе обнаружил пропавших, которые пешком возвращались в сторону дома, у мотоциклов закончился бензин», — сообщили волонтеры.

В поисках участвовали сотрудники МЧС, полиции, местного лесничества и много местных жителей. Некоторые волонтеры прибыли на мотоциклах, квадроциклах и внедорожной технике. Такая поддержка значительно ускорила поиск пропавших.

Трое мужчин: Александр Маслаков, Вячеслав Захаров и Николай Андреев уехали на мотоциклах еще 25 июля. С тех пор их местоположение было неизвестно.

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Трех мотоциклистов, пропавших в лесу у поселка Троицкий в Свердловской области, нашли в лесу. У мужчин кончился бензин, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Вчера [26 июля] около 23:00 на одном из участков леса слышали мотоциклы. Это примерно в 20 километрах от штаба. При проверке свидетельства экипаж на УАЗе обнаружил пропавших, которые пешком возвращались в сторону дома, у мотоциклов закончился бензин», — сообщили волонтеры. В поисках участвовали сотрудники МЧС, полиции, местного лесничества и много местных жителей. Некоторые волонтеры прибыли на мотоциклах, квадроциклах и внедорожной технике. Такая поддержка значительно ускорила поиск пропавших. Трое мужчин: Александр Маслаков, Вячеслав Захаров и Николай Андреев уехали на мотоциклах еще 25 июля. С тех пор их местоположение было неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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