Заместитель командира 430-го мотострелкового полка, челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел», 28 июля отмечает свое 55-летие. Свой день рождения он встречает на фронте. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Денис Рыжий.
«Сегодня свое 55-летие отмечает мой друг, человек с большой буквы. Два года назад он, не задумываясь, сделал свой выбор и пошел на СВО. За это время он стал легендой и не только за свои военные таланты, но и потому, что он спас сотни детей из-под завалов. И это — Гагарин Юрий Леонидович, „Ангел“. Отмечает он свой юбилей, где и положено командиру, на передовой!» — рассказал Рыжий.
Гагарин отправился на фронт сразу после начала СВО. Во время взятия Мариуполя он и его бойцы спасли 367 детей. В его группе, которая занималась спасением гражданского населения из подвалов, было пятеро человек — Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид. По главным буквам их имен ребят стали звать «Ангелы». Рассказ о Гагарине попал на страницы нового учебника истории.
Гагарин входит в состав сопредседателей штаба «Народного фронта» в Челябинской области. За заслуги на СВО он награжден Орденом мужества. Награду ему вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. URA.RU присоединяется к поздравлениям и желает бойцу крепкого здоровья и новых побед.
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