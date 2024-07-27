Челябинский замкомполка Гагарин отмечает 55-летие. Видео

28 июля 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Гагарин отравился на фронт сразу после начала СВО (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель командира 430-го мотострелкового полка, челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел», 28 июля отмечает свое 55-летие. Свой день рождения он встречает на фронте. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Сегодня свое 55-летие отмечает мой друг, человек с большой буквы. Два года назад он, не задумываясь, сделал свой выбор и пошел на СВО. За это время он стал легендой и не только за свои военные таланты, но и потому, что он спас сотни детей из-под завалов. И это — Гагарин Юрий Леонидович, „Ангел“. Отмечает он свой юбилей, где и положено командиру, на передовой!» — рассказал Рыжий. Гагарин отправился на фронт сразу после начала СВО. Во время взятия Мариуполя он и его бойцы спасли 367 детей. В его группе, которая занималась спасением гражданского населения из подвалов, было пятеро человек — Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид. По главным буквам их имен ребят стали звать «Ангелы». Рассказ о Гагарине попал на страницы нового учебника истории. Гагарин входит в состав сопредседателей штаба «Народного фронта» в Челябинской области. За заслуги на СВО он награжден Орденом мужества. Награду ему вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. URA.RU присоединяется к поздравлениям и желает бойцу крепкого здоровья и новых побед. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель командира 430-го мотострелкового полка, челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел», 28 июля отмечает свое 55-летие. Свой день рождения он встречает на фронте. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Сегодня свое 55-летие отмечает мой друг, человек с большой буквы. Два года назад он, не задумываясь, сделал свой выбор и пошел на СВО. За это время он стал легендой и не только за свои военные таланты, но и потому, что он спас сотни детей из-под завалов. И это — Гагарин Юрий Леонидович, „Ангел“. Отмечает он свой юбилей, где и положено командиру, на передовой!» — рассказал Рыжий. Гагарин отправился на фронт сразу после начала СВО. Во время взятия Мариуполя он и его бойцы спасли 367 детей. В его группе, которая занималась спасением гражданского населения из подвалов, было пятеро человек — Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид. По главным буквам их имен ребят стали звать «Ангелы». Рассказ о Гагарине попал на страницы нового учебника истории. Гагарин входит в состав сопредседателей штаба «Народного фронта» в Челябинской области. За заслуги на СВО он награжден Орденом мужества. Награду ему вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. URA.RU присоединяется к поздравлениям и желает бойцу крепкого здоровья и новых побед.