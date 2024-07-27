27 июля 2024

Челябинский замкомполка Гагарин отмечает 55-летие. Видео

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Борис Подольный и Юрий Подоляка посетили цех по пошиву текстильной продукции для нужд СВО. Челябинск, ангел, швейный цех, гагарин юрий
Гагарин отравился на фронт сразу после начала СВО (архивное фото) Фото:
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Заместитель командира 430-го мотострелкового полка, челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел», 28 июля отмечает свое 55-летие. Свой день рождения он встречает на фронте. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Денис Рыжий.

«Сегодня свое 55-летие отмечает мой друг, человек с большой буквы. Два года назад он, не задумываясь, сделал свой выбор и пошел на СВО. За это время он стал легендой и не только за свои военные таланты, но и потому, что он спас сотни детей из-под завалов. И это — Гагарин Юрий Леонидович, „Ангел“. Отмечает он свой юбилей, где и положено командиру, на передовой!» — рассказал Рыжий.

Гагарин отправился на фронт сразу после начала СВО. Во время взятия Мариуполя он и его бойцы спасли 367 детей. В его группе, которая занималась спасением гражданского населения из подвалов, было пятеро человек — Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид. По главным буквам их имен ребят стали звать «Ангелы». Рассказ о Гагарине попал на страницы нового учебника истории.

Гагарин входит в состав сопредседателей штаба «Народного фронта» в Челябинской области. За заслуги на СВО он награжден Орденом мужества. Награду ему вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. URA.RU присоединяется к поздравлениям и желает бойцу крепкого здоровья и новых побед.

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Заместитель командира 430-го мотострелкового полка, челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел», 28 июля отмечает свое 55-летие. Свой день рождения он встречает на фронте. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Сегодня свое 55-летие отмечает мой друг, человек с большой буквы. Два года назад он, не задумываясь, сделал свой выбор и пошел на СВО. За это время он стал легендой и не только за свои военные таланты, но и потому, что он спас сотни детей из-под завалов. И это — Гагарин Юрий Леонидович, „Ангел“. Отмечает он свой юбилей, где и положено командиру, на передовой!» — рассказал Рыжий. Гагарин отправился на фронт сразу после начала СВО. Во время взятия Мариуполя он и его бойцы спасли 367 детей. В его группе, которая занималась спасением гражданского населения из подвалов, было пятеро человек — Андрей, Николай, Георгий, Евгений и Леонид. По главным буквам их имен ребят стали звать «Ангелы». Рассказ о Гагарине попал на страницы нового учебника истории. Гагарин входит в состав сопредседателей штаба «Народного фронта» в Челябинской области. За заслуги на СВО он награжден Орденом мужества. Награду ему вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. URA.RU присоединяется к поздравлениям и желает бойцу крепкого здоровья и новых побед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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