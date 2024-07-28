В России хотят ограничить время ненормированной работы

В России анонсировали внесение законопроекта, направленного на ограничение переработок в режиме ненормированного рабочего дня до 120 часов в год. Документ готовится к представлению в Госдуму 29 июля.
«Законопроектом предлагается внести изменения, которые ограничат количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня до 120 часов в год», — указывается в пояснительной записке к документу, содержание которого приводит ТАСС. Согласно замыслу, поправка в закон вносится для предотвращения злоупотребления работодателей и защиты прав работников.
Ранее россиянам рассказал, в каком случае ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудника может быть прерван работодателем. По словам юриста Артема Дубникова, прервать законный отпуск работника можно лишь в случае возникновения особых обстоятельств. Согласно Трудовому кодексу РФ, это может быть аварийная ситуация, выход из строя оборудования либо обстоятельства, угрожающие нормальному функционированию всего предприятия или структурного подразделения, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.