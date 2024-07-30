Как помочь человеку при ударе молнии

Если в человека попала молния, то его необходимо напоить сладким чаем. В этот момент ему требуется глюкоза, сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.
«Нужно дать теплое питье, сладкое. Организму очень нужна в этот момент глюкоза. Ему очень не хватает в этот момент именно сахара, и можно немного подсолить жидкость», — сказал Звонков в разговоре с «360.ru».
Он также добавил, что пострадавшего от молнии нужно как можно быстрее госпитализировать или реанимировать на месте, если есть такая возможность. Но первым делом необходимо обязательно позвонить в скорую помощь.
Врач также развеял миф о том, что если в человека попала молния, то его надо закопать. Медик заявил, что это глупость.
Ранее из-за удара молнии в парке «Патриот» Одинцовского района Московской области из-за удара молнии пострадали четыре человека. Инцидент произошел перед главным храмом ВС РФ.
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