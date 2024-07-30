Как помочь человеку при ударе молнии

Врач-терапевт Звонков: пострадавшему от удара молнии нужно дать глюкозу
© Служба новостей «URA.RU»
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Человеку, в которого попала молния, необходимо дать теплое сладкое питье, сказал Андрей Звонков
Человеку, в которого попала молния, необходимо дать теплое сладкое питье, сказал Андрей Звонков Фото:

Если в человека попала молния, то его необходимо напоить сладким чаем. В этот момент ему требуется глюкоза, сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.

«Нужно дать теплое питье, сладкое. Организму очень нужна в этот момент глюкоза. Ему очень не хватает в этот момент именно сахара, и можно немного подсолить жидкость», — сказал Звонков в разговоре с «360.ru».

Он также добавил, что пострадавшего от молнии нужно как можно быстрее госпитализировать или реанимировать на месте, если есть такая возможность. Но первым делом необходимо обязательно позвонить в скорую помощь.

Врач также развеял миф о том, что если в человека попала молния, то его надо закопать. Медик заявил, что это глупость.

Ранее из-за удара молнии в парке «Патриот» Одинцовского района Московской области из-за удара молнии пострадали четыре человека. Инцидент произошел перед главным храмом ВС РФ.

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Если в человека попала молния, то его необходимо напоить сладким чаем. В этот момент ему требуется глюкоза, сообщил врач-терапевт Андрей Звонков. «Нужно дать теплое питье, сладкое. Организму очень нужна в этот момент глюкоза. Ему очень не хватает в этот момент именно сахара, и можно немного подсолить жидкость», — сказал Звонков в разговоре с «360.ru». Он также добавил, что пострадавшего от молнии нужно как можно быстрее госпитализировать или реанимировать на месте, если есть такая возможность. Но первым делом необходимо обязательно позвонить в скорую помощь. Врач также развеял миф о том, что если в человека попала молния, то его надо закопать. Медик заявил, что это глупость. Ранее из-за удара молнии в парке «Патриот» Одинцовского района Московской области из-за удара молнии пострадали четыре человека. Инцидент произошел перед главным храмом ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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