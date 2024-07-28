Из-за удара молнии в парке «Патриот» пострадали четыре человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии после удара молнии, пишет 112
Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии после удара молнии, пишет 112 Фото:

В результате удара молнии в подмосковном парке «Патриот» пострадало четыре человека. Инцидент произошел на площади перед главным храмом ВС РФ.

«Четыре человека пострадали во время удара молнии», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии, одному из них оказывается реанимационная помощь.

Ранее сообщалось, что в парке «Патриот» молния ударила в троих человек. Пострадали двое мужчин и девушка. Инцидент имел место на площади перед главным храмом ВС РФ. Девушка смогла подняться самостоятельно, в то время как мужчины остались лежать на земле. В настоящее время уточняются подробности произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате удара молнии в подмосковном парке «Патриот» пострадало четыре человека. Инцидент произошел на площади перед главным храмом ВС РФ. «Четыре человека пострадали во время удара молнии», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии, одному из них оказывается реанимационная помощь. Ранее сообщалось, что в парке «Патриот» молния ударила в троих человек. Пострадали двое мужчин и девушка. Инцидент имел место на площади перед главным храмом ВС РФ. Девушка смогла подняться самостоятельно, в то время как мужчины остались лежать на земле. В настоящее время уточняются подробности произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...