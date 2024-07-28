В результате удара молнии в подмосковном парке «Патриот» пострадало четыре человека. Инцидент произошел на площади перед главным храмом ВС РФ.
«Четыре человека пострадали во время удара молнии», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии, одному из них оказывается реанимационная помощь.
Ранее сообщалось, что в парке «Патриот» молния ударила в троих человек. Пострадали двое мужчин и девушка. Инцидент имел место на площади перед главным храмом ВС РФ. Девушка смогла подняться самостоятельно, в то время как мужчины остались лежать на земле. В настоящее время уточняются подробности произошедшего.
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