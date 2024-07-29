29 июля 2024

ФСБ поймала на коррупции сотрудника УФСИН из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудника УФСИН из ХМАО заподозрили в коррупции
Сотрудника УФСИН из ХМАО заподозрили в коррупции Фото:

Сотрудника филиала уголовно-исправительного инспекции УФСИН по ХМАО заподозрили в коррупции. Силовики считают, что инспектор проставляла осужденному ложные отметки об отработке часов обязательных работ. Об этом URA.RU пресс-служба ФСБ по Тюменской области.

«Подозреваемая, действуя из корыстной заинтересованности, вопреки интересам службы, вносила заведомо ложные сведения в лист контроля отбывания наказания осужденному к обязательным работам. Заведомо зная, что фактически приговор суда не исполнялся, проставляла отметки об отработке часов, а затем подготовила и направила уведомление в суд об отбытии осужденным наказания», — говорится в сообщении.

Югорские следователи возбудили уголовное дело на подозреваемую. Ей грозит тюремный срок до четырех лет.

Ранее URA.RU сообщало, что начальника подразделения лечебного исправительного учреждения №17 УФСИН по ХМАО заподозрили в получении взяток. Силовики считают, что он проносил запрещенные вещи на режимную территорию.

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Сотрудника филиала уголовно-исправительного инспекции УФСИН по ХМАО заподозрили в коррупции. Силовики считают, что инспектор проставляла осужденному ложные отметки об отработке часов обязательных работ. Об этом URA.RU пресс-служба ФСБ по Тюменской области. «Подозреваемая, действуя из корыстной заинтересованности, вопреки интересам службы, вносила заведомо ложные сведения в лист контроля отбывания наказания осужденному к обязательным работам. Заведомо зная, что фактически приговор суда не исполнялся, проставляла отметки об отработке часов, а затем подготовила и направила уведомление в суд об отбытии осужденным наказания», — говорится в сообщении. Югорские следователи возбудили уголовное дело на подозреваемую. Ей грозит тюремный срок до четырех лет. Ранее URA.RU сообщало, что начальника подразделения лечебного исправительного учреждения №17 УФСИН по ХМАО заподозрили в получении взяток. Силовики считают, что он проносил запрещенные вещи на режимную территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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