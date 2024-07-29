ФСБ поймала на коррупции сотрудника УФСИН из ХМАО

Сотрудника филиала уголовно-исправительного инспекции УФСИН по ХМАО заподозрили в коррупции. Силовики считают, что инспектор проставляла осужденному ложные отметки об отработке часов обязательных работ. Об этом URA.RU пресс-служба ФСБ по Тюменской области.
«Подозреваемая, действуя из корыстной заинтересованности, вопреки интересам службы, вносила заведомо ложные сведения в лист контроля отбывания наказания осужденному к обязательным работам. Заведомо зная, что фактически приговор суда не исполнялся, проставляла отметки об отработке часов, а затем подготовила и направила уведомление в суд об отбытии осужденным наказания», — говорится в сообщении.
Югорские следователи возбудили уголовное дело на подозреваемую. Ей грозит тюремный срок до четырех лет.
Ранее URA.RU сообщало, что начальника подразделения лечебного исправительного учреждения №17 УФСИН по ХМАО заподозрили в получении взяток. Силовики считают, что он проносил запрещенные вещи на режимную территорию.
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