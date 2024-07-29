Пермяк под камеры избил пенсионера и отобрал у него продукты

Несколько раз нападавший ударил пенсионера кулаком, а затем ногами
В Перми в подъезде дома по улице Моторостроителей мужчина напал на пенсионера. Нанеся несколько ударов пожилому человеку, он вырвал у него пакет с продуктами. Произошедшее попало на видео, что и помогло поймать преступника, сообщили в полиции.
«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские задержали нападавшего 1968 года рождения и доставили в отдел полиции», – сообщили порталу perm.aif.ru в региональном ГУ МВД. ТАСС уточняет, что задержанный признался в преступлении.
Пострадавшему мужчине 84 года. Он сам после происшествия обратился в полицию.
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