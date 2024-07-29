29 июля 2024

Пермяк под камеры избил пенсионера и отобрал у него продукты

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Несколько раз нападавший ударил пенсионера кулаком, а затем ногами
Несколько раз нападавший ударил пенсионера кулаком, а затем ногами Фото:

В Перми в подъезде дома по улице Моторостроителей мужчина напал на пенсионера. Нанеся несколько ударов пожилому человеку, он вырвал у него пакет с продуктами. Произошедшее попало на видео, что и помогло поймать преступника, сообщили в полиции.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские задержали нападавшего 1968 года рождения и доставили в отдел полиции», – сообщили порталу perm.aif.ru в региональном ГУ МВД. ТАСС уточняет, что задержанный признался в преступлении.

Пострадавшему мужчине 84 года. Он сам после происшествия обратился в полицию.

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В Перми в подъезде дома по улице Моторостроителей мужчина напал на пенсионера. Нанеся несколько ударов пожилому человеку, он вырвал у него пакет с продуктами. Произошедшее попало на видео, что и помогло поймать преступника, сообщили в полиции. «На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские задержали нападавшего 1968 года рождения и доставили в отдел полиции», – сообщили порталу perm.aif.ru в региональном ГУ МВД. ТАСС уточняет, что задержанный признался в преступлении. Пострадавшему мужчине 84 года. Он сам после происшествия обратился в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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