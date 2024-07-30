Свердловчанам назвали самые высокооплачиваемые профессии на производстве

Аналитики «Авито Работы» составили топ-3 самых высокооплачиваемых профессий в Свердловской области в сфере производства. На первом месте — профессия каменщик, ему готовы платить 124,9 тысячи рублей. Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU.
«Средняя предлагаемая зарплата для каменщика в первом полугодии составила 124,9 тысячи рублей. Заработная плата выросла на 42%», — говорится в исследовании. На втором месте профессия токаря — 117,3 тысячи рублей (+13%), третье место заняли бетонщики, в среднем им готовы платить 113,2 тысячи рублей (прирост составил 38%).
По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, число вакансий с возможностью переобучиться у работодателей выросло в 3,3 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из-за дефицита кадров в производствах компании готовы привлекать сотрудников из смежных сфер деятельности.
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