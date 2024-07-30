30 июля 2024

Свердловчанам назвали самые высокооплачиваемые профессии на производстве

«Авито Работа»: больше всех на заводах Свердловской области получают каменщики
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на стройке детских садов. Челябинск , каменщик, строитель, рабочий, кладка кирпича, стройка
Каменщикам в Свердловской области готовы платить 124,9 тысячи рублей Фото:

Аналитики «Авито Работы» составили топ-3 самых высокооплачиваемых профессий в Свердловской области в сфере производства. На первом месте — профессия каменщик, ему готовы платить 124,9 тысячи рублей. Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU.

«Средняя предлагаемая зарплата для каменщика в первом полугодии составила 124,9 тысячи рублей. Заработная плата выросла на 42%», — говорится в исследовании. На втором месте профессия токаря — 117,3 тысячи рублей (+13%), третье место заняли бетонщики, в среднем им готовы платить 113,2 тысячи рублей (прирост составил 38%).

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, число вакансий с возможностью переобучиться у работодателей выросло в 3,3 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из-за дефицита кадров в производствах компании готовы привлекать сотрудников из смежных сфер деятельности.

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Аналитики «Авито Работы» составили топ-3 самых высокооплачиваемых профессий в Свердловской области в сфере производства. На первом месте — профессия каменщик, ему готовы платить 124,9 тысячи рублей. Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU. «Средняя предлагаемая зарплата для каменщика в первом полугодии составила 124,9 тысячи рублей. Заработная плата выросла на 42%», — говорится в исследовании. На втором месте профессия токаря — 117,3 тысячи рублей (+13%), третье место заняли бетонщики, в среднем им готовы платить 113,2 тысячи рублей (прирост составил 38%). По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, число вакансий с возможностью переобучиться у работодателей выросло в 3,3 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из-за дефицита кадров в производствах компании готовы привлекать сотрудников из смежных сфер деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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