Общество Работа Свердловчанам назвали самые высокооплачиваемые профессии на производстве «Авито Работа»: больше всех на заводах Свердловской области получают каменщики 31 июля 2024 в 15:03 Размер текста - 17 + Каменщикам в Свердловской области готовы платить 124,9 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аналитики «Авито Работы» составили топ-3 самых высокооплачиваемых профессий в Свердловской области в сфере производства. На первом месте — профессия каменщик, ему готовы платить 124,9 тысячи рублей. Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU. «Средняя предлагаемая зарплата для каменщика в первом полугодии составила 124,9 тысячи рублей. Заработная плата выросла на 42%», — говорится в исследовании. На втором месте профессия токаря — 117,3 тысячи рублей (+13%), третье место заняли бетонщики, в среднем им готовы платить 113,2 тысячи рублей (прирост составил 38%). По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, число вакансий с возможностью переобучиться у работодателей выросло в 3,3 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из-за дефицита кадров в производствах компании готовы привлекать сотрудников из смежных сфер деятельности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Аналитики «Авито Работы» составили топ-3 самых высокооплачиваемых профессий в Свердловской области в сфере производства. На первом месте — профессия каменщик, ему готовы платить 124,9 тысячи рублей. Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU. «Средняя предлагаемая зарплата для каменщика в первом полугодии составила 124,9 тысячи рублей. Заработная плата выросла на 42%», — говорится в исследовании. На втором месте профессия токаря — 117,3 тысячи рублей (+13%), третье место заняли бетонщики, в среднем им готовы платить 113,2 тысячи рублей (прирост составил 38%). По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, число вакансий с возможностью переобучиться у работодателей выросло в 3,3 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из-за дефицита кадров в производствах компании готовы привлекать сотрудников из смежных сфер деятельности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям