Подростки, которые насиловали детей в 124-й спецшколе Екатеринбурга, снимали издевательства на видео. Ролик опубликовал telegram-канал «КП — Екатеринбург».
«Че, шохи, убирайтесь. Живее, шестерки ***. Живее убираем. Рыжий, сюда иди! Парту протер? Мент, становись! Равняйсь, смирно! Направо! Шагом марш! Становись, о стенку головой ***! *** [Стукнись], сказал, ***! Нормально. Все, молодец,*** [мой дальше] пол ***. Воля вольная, фига снега выпало, жестко», — за кадром подростки раздают приказы младшим одноклассникам и унижают их словесно, заставляют мыть пол.
30 июля состоялся суд, на котором подростки отрицали свою вину. По их словам, им даже не давали очных ставок с жертвами. Адвокат одного из потерпевших опровергла эти слова.
О том, что происходит в стенах учреждения, стало известно весной 2023 года. Тогда из школы сбежал один из воспитанников, он рассказал о фактах насилия маме. Директора Наталью Поддубную отстранили, а затем уволили. В мае 2024-го она получила приговор за халатность: 11 месяцев исправительных работ. По данным агентства, ее адвокат подал жалобу, не согласившись с решением суда. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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