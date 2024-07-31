«Живее, шестерки»: как издевались над детьми в спецшколе Екатеринбурга. Видео

Подростки, насиловавшие детей в спецшколе Екатеринбурга, снимали видео

31 июля 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

На суде подростки, обвиняемые в насилии над детьми в спецшколе Екатеринбурга, не признали вину Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Подростки, которые насиловали детей в 124-й спецшколе Екатеринбурга, снимали издевательства на видео. Ролик опубликовал telegram-канал «КП — Екатеринбург». «Че, шохи, убирайтесь. Живее, шестерки ***. Живее убираем. Рыжий, сюда иди! Парту протер? Мент, становись! Равняйсь, смирно! Направо! Шагом марш! Становись, о стенку головой ***! *** [Стукнись], сказал, ***! Нормально. Все, молодец,*** [мой дальше] пол ***. Воля вольная, фига снега выпало, жестко», — за кадром подростки раздают приказы младшим одноклассникам и унижают их словесно, заставляют мыть пол. 30 июля состоялся суд, на котором подростки отрицали свою вину. По их словам, им даже не давали очных ставок с жертвами. Адвокат одного из потерпевших опровергла эти слова. О том, что происходит в стенах учреждения, стало известно весной 2023 года. Тогда из школы сбежал один из воспитанников, он рассказал о фактах насилия маме. Директора Наталью Поддубную отстранили, а затем уволили. В мае 2024-го она получила приговор за халатность: 11 месяцев исправительных работ. По данным агентства, ее адвокат подал жалобу, не согласившись с решением суда. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подростки, которые насиловали детей в 124-й спецшколе Екатеринбурга, снимали издевательства на видео. Ролик опубликовал telegram-канал «КП — Екатеринбург». «Че, шохи, убирайтесь. Живее, шестерки ***. Живее убираем. Рыжий, сюда иди! Парту протер? Мент, становись! Равняйсь, смирно! Направо! Шагом марш! Становись, о стенку головой ***! *** [Стукнись], сказал, ***! Нормально. Все, молодец,*** [мой дальше] пол ***. Воля вольная, фига снега выпало, жестко», — за кадром подростки раздают приказы младшим одноклассникам и унижают их словесно, заставляют мыть пол. 30 июля состоялся суд, на котором подростки отрицали свою вину. По их словам, им даже не давали очных ставок с жертвами. Адвокат одного из потерпевших опровергла эти слова. О том, что происходит в стенах учреждения, стало известно весной 2023 года. Тогда из школы сбежал один из воспитанников, он рассказал о фактах насилия маме. Директора Наталью Поддубную отстранили, а затем уволили. В мае 2024-го она получила приговор за халатность: 11 месяцев исправительных работ. По данным агентства, ее адвокат подал жалобу, не согласившись с решением суда. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.