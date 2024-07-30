Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни немца

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Саммит ШОС в Астане, лукашенко александр
Приговоренный к расстрелу немецкий наемник попросил Александра Лукашенко о помиловании Фото:

Александр Лукашенко, президент Беларуси, принял решение о помиловании Рико Кригера, гражданина Германии, осужденного по нескольким статьям уголовного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера», — сообщила на пресс-служба. Информацию об этом передает telegram-канал «Пул Первого».

Ранее сообщалось что немецкий наемник Рико Кригер был приговорен к смертной казни через расстрел в Беларуси. Мужчина был осужден по шести статьям Уголовного кодекса республики.

Сегодня приговоренный к расстрелу обратился с прошением о помиловании к Лукашенко. Президент Белоруссии пригласил людей, ознакомленных с делом, чтобы вынести вердикт по просьбе Кригера.

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, принял решение о помиловании Рико Кригера, гражданина Германии, осужденного по нескольким статьям уголовного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. «Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера», — сообщила на пресс-служба. Информацию об этом передает telegram-канал «Пул Первого». Ранее сообщалось что немецкий наемник Рико Кригер был приговорен к смертной казни через расстрел в Беларуси. Мужчина был осужден по шести статьям Уголовного кодекса республики. Сегодня приговоренный к расстрелу обратился с прошением о помиловании к Лукашенко. Президент Белоруссии пригласил людей, ознакомленных с делом, чтобы вынести вердикт по просьбе Кригера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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