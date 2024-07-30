Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни немца

30 июля 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Приговоренный к расстрелу немецкий наемник попросил Александра Лукашенко о помиловании Фото: Пресс-служба президента Казахстана Александр Лукашенко, президент Беларуси, принял решение о помиловании Рико Кригера, гражданина Германии, осужденного по нескольким статьям уголовного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. «Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера», — сообщила на пресс-служба. Информацию об этом передает telegram-канал «Пул Первого». Ранее сообщалось что немецкий наемник Рико Кригер был приговорен к смертной казни через расстрел в Беларуси. Мужчина был осужден по шести статьям Уголовного кодекса республики. Сегодня приговоренный к расстрелу обратился с прошением о помиловании к Лукашенко. Президент Белоруссии пригласил людей, ознакомленных с делом, чтобы вынести вердикт по просьбе Кригера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Лукашенко, президент Беларуси, принял решение о помиловании Рико Кригера, гражданина Германии, осужденного по нескольким статьям уголовного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. «Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера», — сообщила на пресс-служба. Информацию об этом передает telegram-канал «Пул Первого». Ранее сообщалось что немецкий наемник Рико Кригер был приговорен к смертной казни через расстрел в Беларуси. Мужчина был осужден по шести статьям Уголовного кодекса республики. Сегодня приговоренный к расстрелу обратился с прошением о помиловании к Лукашенко. Президент Белоруссии пригласил людей, ознакомленных с делом, чтобы вынести вердикт по просьбе Кригера.