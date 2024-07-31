Чем знаменит вертолет Ми-8, который мог быть сбит ВСУ в Донецке

Военкор Рожин: ВСУ сбили вертолет Ми-8 близ Донецка

01 августа 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Вертолет МИ-8 поставлялся в 40 стран мира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Донецке Вооруженные силы Украины (ВСУ) предположительно сбили вертолет ВС РФ Ми-8. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. Агентство направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается. О том, чем известен Ми-8 — в материале URA.RU. История легендарного вертолета Первый опытный образец Ми-8 был выпущен на Московском вертолетном заводе в 1961 году. Он был рассчитан на перевозку 25 пассажиров и четырех тонн груза. С 1965 года началось серийное производство винтокрылой машины в Казани, а затем и в Улан-Удэ, передает РИА «Новости». Вертолет способен перевозить десятки человек и тонны груза Фото: Анна Майорова © URA.RU Кабина вертолета вмещает 28 человек, откидные сиденья установлены вдоль бортов. Вертолет экспортировался в 40 стран мира. Чем знаменит и как применяется Ми-8 Вертолет Ми-8 отличается высокой универсальностью и может решать широкий спектр задач. Огневая поддержка: Используется для подавления огневых целей.

Доставка десанта: Вертолет умеет оперативно высаживать военнослужащих в заданной зоне.

Перевозка грузов: Эффективна для транспортировки боеприпасов, оружия, продуктов и медикаментов.

Эвакуация: Способен эвакуировать раненых и погибших с поля боя. Ми-8 ценится за свою надежность и простоту в эксплуатации. За рубежом вертолет получил множество прозвищ, включая «рабочую лошадку» и «солдатскую машину». В мировом масштабе поставки: с более чем 12 тысячами выпущенных машин данный вертолет не имеет аналогов среди аппаратов своего класса. Из них около 8000 было собрано в Казани, а свыше 4000 — в Улан-Удэ. Ми-8 является мировым рекордсменом по содержанию модификаций, из которых насчитывается более сотни. Модификации, разработанные на МВЗ им. М. Л. Миля, казанском и улан-удэнском заводах, а также на различных ремонтных предприятиях и непосредственно в воинских частях. Технические характеристики Экипаж вертолета составляет три человека. Машина развивает крейсерскую скорость 225 километров в час. Вертолет оснащен двумя двигателями и весит свыше шести тонн. МИ-8 является надежным, проверенным временем вертолетом Фото: Анна Майорова © URA.RU Дальность полета более 400 километров. Максимальный взлетный вес — 12 тонн. Военкор сообщил, что близ Донецка был сбит Ми-8 По данным военкора Рожина, ВСУ сбили военно-транспортный вертолет Ми-8 в Донецке. Отмечается, что противник использовал дрон при атаке на вертолет российских солдат. По словам военкора, есть погибшие и раненые. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Донецке Вооруженные силы Украины (ВСУ) предположительно сбили вертолет ВС РФ Ми-8. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. Агентство направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается. О том, чем известен Ми-8 — в материале URA.RU. Первый опытный образец Ми-8 был выпущен на Московском вертолетном заводе в 1961 году. Он был рассчитан на перевозку 25 пассажиров и четырех тонн груза. С 1965 года началось серийное производство винтокрылой машины в Казани, а затем и в Улан-Удэ, передает РИА «Новости». Кабина вертолета вмещает 28 человек, откидные сиденья установлены вдоль бортов. Вертолет экспортировался в 40 стран мира. Вертолет Ми-8 отличается высокой универсальностью и может решать широкий спектр задач. Ми-8 ценится за свою надежность и простоту в эксплуатации. За рубежом вертолет получил множество прозвищ, включая «рабочую лошадку» и «солдатскую машину». В мировом масштабе поставки: с более чем 12 тысячами выпущенных машин данный вертолет не имеет аналогов среди аппаратов своего класса. Из них около 8000 было собрано в Казани, а свыше 4000 — в Улан-Удэ. Ми-8 является мировым рекордсменом по содержанию модификаций, из которых насчитывается более сотни. Модификации, разработанные на МВЗ им. М. Л. Миля, казанском и улан-удэнском заводах, а также на различных ремонтных предприятиях и непосредственно в воинских частях. Экипаж вертолета составляет три человека. Машина развивает крейсерскую скорость 225 километров в час. Вертолет оснащен двумя двигателями и весит свыше шести тонн. Дальность полета более 400 километров. Максимальный взлетный вес — 12 тонн. По данным военкора Рожина, ВСУ сбили военно-транспортный вертолет Ми-8 в Донецке. Отмечается, что противник использовал дрон при атаке на вертолет российских солдат. По словам военкора, есть погибшие и раненые.