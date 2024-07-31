31 июля 2024

Чем знаменит вертолет Ми-8, который мог быть сбит ВСУ в Донецке

Военкор Рожин: ВСУ сбили вертолет Ми-8 близ Донецка
© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолет МИ-8 поставлялся в 40 стран мира Фото:

В Донецке Вооруженные силы Украины (ВСУ) предположительно сбили вертолет ВС РФ Ми-8. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. Агентство направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается. О том, чем известен Ми-8 — в материале URA.RU.

История легендарного вертолета

Первый опытный образец Ми-8 был выпущен на Московском вертолетном заводе в 1961 году. Он был рассчитан на перевозку 25 пассажиров и четырех тонн груза. С 1965 года началось серийное производство винтокрылой машины в Казани, а затем и в Улан-Удэ, передает РИА «Новости».

Репетиция воздушной части парада Победы. Екатеринбург
Вертолет способен перевозить десятки человек и тонны груза
Фото:

Кабина вертолета вмещает 28 человек, откидные сиденья установлены вдоль бортов. Вертолет экспортировался в 40 стран мира.

Чем знаменит и как применяется Ми-8

Вертолет Ми-8 отличается высокой универсальностью и может решать широкий спектр задач.

  • Огневая поддержка: Используется для подавления огневых целей.
  • Доставка десанта: Вертолет умеет оперативно высаживать военнослужащих в заданной зоне.
  • Перевозка грузов: Эффективна для транспортировки боеприпасов, оружия, продуктов и медикаментов.
  • Эвакуация: Способен эвакуировать раненых и погибших с поля боя.

Ми-8 ценится за свою надежность и простоту в эксплуатации. За рубежом вертолет получил множество прозвищ, включая «рабочую лошадку» и «солдатскую машину». В мировом масштабе поставки: с более чем 12 тысячами выпущенных машин данный вертолет не имеет аналогов среди аппаратов своего класса. Из них около 8000 было собрано в Казани, а свыше 4000 — в Улан-Удэ.

Ми-8 является мировым рекордсменом по содержанию модификаций, из которых насчитывается более сотни. Модификации, разработанные на МВЗ им. М. Л. Миля, казанском и улан-удэнском заводах, а также на различных ремонтных предприятиях и непосредственно в воинских частях.

Технические характеристики

Экипаж вертолета составляет три человека. Машина развивает крейсерскую скорость 225 километров в час. Вертолет оснащен двумя двигателями и весит свыше шести тонн.

Репетиция воздушной части парада Победы. Екатеринбург
МИ-8 является надежным, проверенным временем вертолетом
Фото:

Дальность полета более 400 километров. Максимальный взлетный вес — 12 тонн.

Военкор сообщил, что близ Донецка был сбит Ми-8

По данным военкора Рожина, ВСУ сбили военно-транспортный вертолет Ми-8 в Донецке. Отмечается, что противник использовал дрон при атаке на вертолет российских солдат. По словам военкора, есть погибшие и раненые.

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В Донецке Вооруженные силы Украины (ВСУ) предположительно сбили вертолет ВС РФ Ми-8. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. Агентство направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается. О том, чем известен Ми-8 — в материале URA.RU. Первый опытный образец Ми-8 был выпущен на Московском вертолетном заводе в 1961 году. Он был рассчитан на перевозку 25 пассажиров и четырех тонн груза. С 1965 года началось серийное производство винтокрылой машины в Казани, а затем и в Улан-Удэ, передает РИА «Новости». Кабина вертолета вмещает 28 человек, откидные сиденья установлены вдоль бортов. Вертолет экспортировался в 40 стран мира. Вертолет Ми-8 отличается высокой универсальностью и может решать широкий спектр задач. Ми-8 ценится за свою надежность и простоту в эксплуатации. За рубежом вертолет получил множество прозвищ, включая «рабочую лошадку» и «солдатскую машину». В мировом масштабе поставки: с более чем 12 тысячами выпущенных машин данный вертолет не имеет аналогов среди аппаратов своего класса. Из них около 8000 было собрано в Казани, а свыше 4000 — в Улан-Удэ. Ми-8 является мировым рекордсменом по содержанию модификаций, из которых насчитывается более сотни. Модификации, разработанные на МВЗ им. М. Л. Миля, казанском и улан-удэнском заводах, а также на различных ремонтных предприятиях и непосредственно в воинских частях. Экипаж вертолета составляет три человека. Машина развивает крейсерскую скорость 225 километров в час. Вертолет оснащен двумя двигателями и весит свыше шести тонн. Дальность полета более 400 километров. Максимальный взлетный вес — 12 тонн. По данным военкора Рожина, ВСУ сбили военно-транспортный вертолет Ми-8 в Донецке. Отмечается, что противник использовал дрон при атаке на вертолет российских солдат. По словам военкора, есть погибшие и раненые.
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