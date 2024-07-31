Семья из Екатеринбурга отсудила у «Аэрофлота» сотни тысяч рублей

Семья из Екатеринбурга отсудила у авиакомпании «Аэрофлот» свыше 293 тысяч рублей из-за того, что они не смогли улететь в Стамбул из-за позднего прибытия лайнера в аэропорт Кольцово. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Владимир К. купил билеты в Стамбул в июне прошлого года для себя, супруги и троих детей. Оказавшись в Кольцово, они узнали, что рейс «Аэрофлота» задерживается на 11 часов. Семья не попала на рейс и понесла расходы в размере 179 тысяч рублей.
«Семья направила претензию перевозчику с требованием выплатить штраф за нарушение условий договора и возместить убытки. Ее оставили без удовлетворения. Тогда Владимир обратился в Верх-Исетский районный суд, но и там иск был отклонен. Суд апелляционной инстанции отменил это решение и частично удовлетворил требования истцов», — рассказали в суде.
В пользу Владимира взыскано 179 тысяч рублей, еще десять тысяч — компенсация морального вреда, 60 тысяч — штраф. Его супруге и детям компания должна выплатить по 11 тысяч рублей.
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