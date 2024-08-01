Популярный в РФ брокер из США запретил россиянам заводить на счета лиры и юани

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, рубль, юань, обмен валют
Инвесторы из РФ больше не смогут пополнять счета в Interactive Brokers в юанях и лирах Фото:

Брокер из США Interactive Brokers запретит в России пополнять счета в 12 валютных парах, среди которых лиры и юани. Также средства можно будет вывести до 30 августа, позже операции будут невозможны, говорится в тексте клиентской рассылки брокера.

«Американский брокер Interactive Brokers (IB) ввел запрет для российских инвесторов на пополнение счетов в китайских оффшорных юанях (CNH) и турецких лирах (TRY)», — приводит РБК данные из клиентской рассылки. Однако до 30 августа можно будет вывести со счетов средства в указанных валютах. Отмечается, что в общей сложности под ограничения попали 12 валютных пар.

Также ранее российским инвесторам запретили отправлять на счета в IB доллары и евро. В связи с этим юани и лиры стали популярными валютами для пополнения счетов и покупки зарубежных акций. Ограничения для граждан России брокер вводил с весны 2022 года после начала конфликта на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Брокер из США Interactive Brokers запретит в России пополнять счета в 12 валютных парах, среди которых лиры и юани. Также средства можно будет вывести до 30 августа, позже операции будут невозможны, говорится в тексте клиентской рассылки брокера. «Американский брокер Interactive Brokers (IB) ввел запрет для российских инвесторов на пополнение счетов в китайских оффшорных юанях (CNH) и турецких лирах (TRY)», — приводит РБК данные из клиентской рассылки. Однако до 30 августа можно будет вывести со счетов средства в указанных валютах. Отмечается, что в общей сложности под ограничения попали 12 валютных пар. Также ранее российским инвесторам запретили отправлять на счета в IB доллары и евро. В связи с этим юани и лиры стали популярными валютами для пополнения счетов и покупки зарубежных акций. Ограничения для граждан России брокер вводил с весны 2022 года после начала конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...