31 июля 2024

«Аэрофлот» прокомментировал отмену рейсов из Москвы в Пермь из-за нехватки экипажей

«Аэрофлот» опроверг отмену рейсов из Москвы в Пермь из-за нехватки экипажей
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэрофлот, авиакомпания aeroflot
В компании «Аэрофлот» заявили, что обладают достаточным количеством экипажей Фото:

Компания «Аэрофлот» прокомментировала информацию об отмене ряда рейсов в российские города из-за нехватки экипажей. Сообщение о том, что авиаперевозчик отменил «почти 70 собственных рейсов в/из аэропорта Шереметьево» появилась в telegram-канале «Авиаторщина» в четверг 1 августа. В посте утверждается, что по указанной причине в том числе пришлось отменить либо перенести несколько рейсов из столицы в Пермь.

«Аэрофлот» снова столкнулся с нехваткой доступных экипажей для укомплектования изначально спланированных рейсов в полном объеме в текущий пиковый период в связи с окончанием календарного месяца, когда санитарная норма по налету в 90 часов у многих уже истекла. Но на этот раз компания заблоговременно отменила рейсы в последние дни месяца», — сообщил telegram-канал «Авиаторщина».

В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что информация, распространяемая телеграм-каналом Авиаторщина, «не соответствует действительности». «Авиакомпания по производственным причинам, ввиду высокого оборота воздушных судов, заблаговременно объединила некоторые рейсы и выполняла их в тот же день на самолетах повышенной вместимости. „Аэрофлот“ обладает достаточным количеством экипажей, с учетом соблюдения нормативов труда и отдыха, для выполнения заявленной программы полетов в полном объеме», — говорится в официальном telegram-канале «Аэрофлота» «По SUtти».

Также в компании добавили, что все пассажиры были заранее проинформированы об изменениях в расписании. Им было предложено бесплатно переоформить билеты на объединенные или другие рейсы.

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Компания «Аэрофлот» прокомментировала информацию об отмене ряда рейсов в российские города из-за нехватки экипажей. Сообщение о том, что авиаперевозчик отменил «почти 70 собственных рейсов в/из аэропорта Шереметьево» появилась в telegram-канале «Авиаторщина» в четверг 1 августа. В посте утверждается, что по указанной причине в том числе пришлось отменить либо перенести несколько рейсов из столицы в Пермь. «Аэрофлот» снова столкнулся с нехваткой доступных экипажей для укомплектования изначально спланированных рейсов в полном объеме в текущий пиковый период в связи с окончанием календарного месяца, когда санитарная норма по налету в 90 часов у многих уже истекла. Но на этот раз компания заблоговременно отменила рейсы в последние дни месяца», — сообщил telegram-канал «Авиаторщина». В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что информация, распространяемая телеграм-каналом Авиаторщина, «не соответствует действительности». «Авиакомпания по производственным причинам, ввиду высокого оборота воздушных судов, заблаговременно объединила некоторые рейсы и выполняла их в тот же день на самолетах повышенной вместимости. „Аэрофлот“ обладает достаточным количеством экипажей, с учетом соблюдения нормативов труда и отдыха, для выполнения заявленной программы полетов в полном объеме», — говорится в официальном telegram-канале «Аэрофлота» «По SUtти». Также в компании добавили, что все пассажиры были заранее проинформированы об изменениях в расписании. Им было предложено бесплатно переоформить билеты на объединенные или другие рейсы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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