31 июля 2024

На пермской трассе произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., мерседес, авария, разбитая машина, разитый автомобиль
В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля (архивное фото) Фото:

В Пермском крае на трассе произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля. Фотографии с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Жесткое ДТП на Краснокамской объездной. Объезжайте через город, на этой дороге пробка», — написал очевидец, проезжавший мимо.

На кадрах видно, что на трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водитель легковушки, по мнению очевидцев, скончался. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции, на момент публикации материала ответ не был получен.

От столкновения легковушку буквально смяло
От столкновения легковушку буквально смяло
В машине зажало водителя
В машине зажало водителя

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В Пермском крае на трассе произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля. Фотографии с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Жесткое ДТП на Краснокамской объездной. Объезжайте через город, на этой дороге пробка», — написал очевидец, проезжавший мимо. На кадрах видно, что на трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водитель легковушки, по мнению очевидцев, скончался. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции, на момент публикации материала ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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