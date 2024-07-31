В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля (архивное фото)
В Пермском крае на трассе произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля. Фотографии с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«Жесткое ДТП на Краснокамской объездной. Объезжайте через город, на этой дороге пробка», — написал очевидец, проезжавший мимо.
На кадрах видно, что на трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водитель легковушки, по мнению очевидцев, скончался. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции, на момент публикации материала ответ не был получен.
От столкновения легковушку буквально смяло
В машине зажало водителя
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