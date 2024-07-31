Происшествия ДТП На пермской трассе произошло смертельное ДТП. Фото 01 августа 2024 в 18:25 Размер текста - 17 + В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае на трассе произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля. Фотографии с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Жесткое ДТП на Краснокамской объездной. Объезжайте через город, на этой дороге пробка», — написал очевидец, проезжавший мимо. На кадрах видно, что на трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водитель легковушки, по мнению очевидцев, скончался. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции, на момент публикации материала ответ не был получен. От столкновения легковушку буквально смяло telegram-канал «ЧП ДТП Пермь», tg.com В машине зажало водителя telegram-канал «ЧП ДТП Пермь», tg.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Пермском крае на трассе произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля. Фотографии с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Жесткое ДТП на Краснокамской объездной. Объезжайте через город, на этой дороге пробка», — написал очевидец, проезжавший мимо. На кадрах видно, что на трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водитель легковушки, по мнению очевидцев, скончался. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции, на момент публикации материала ответ не был получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям