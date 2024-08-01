01 августа 2024

На Пермском тракте образовалась жуткая пробка более 10 километров. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной стали ремонтные работы
Причиной стали ремонтные работы Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург около Ревды (Свердловская область) образовалась жуткая пробка более 10 километров в длину. Это следует из данных «Яндекс.Карт».

К моменту публикации заторы сложились в районе от 307-го до 320-го км трассы P-242. Причина — ремонтные работы. Люди не могут проехать в обе стороны.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
Фото:

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На трассе Пермь — Екатеринбург около Ревды (Свердловская область) образовалась жуткая пробка более 10 километров в длину. Это следует из данных «Яндекс.Карт». К моменту публикации заторы сложились в районе от 307-го до 320-го км трассы P-242. Причина — ремонтные работы. Люди не могут проехать в обе стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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