Причиной стали ремонтные работы
На трассе Пермь — Екатеринбург около Ревды (Свердловская область) образовалась жуткая пробка более 10 километров в длину. Это следует из данных «Яндекс.Карт».
К моменту публикации заторы сложились в районе от 307-го до 320-го км трассы P-242. Причина — ремонтные работы. Люди не могут проехать в обе стороны.
Ситуация на момент публикации
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