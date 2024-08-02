В Перми продолжается прием в первые классы. Всего в учебных заведениях свободно более 700 мест, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Свободными остаются более 700 мест для первых классов, более 600 мест — для десятиклассников. Подать документы на свободные места можно в ходе второго этапа приемной кампании, который продлится до 5 сентября», — сказано в сообщении.
В Дзержинском районе есть свободные места в школах:
- школа №120 — 27 мест
- школа «Мастерград» — 56 мест
- школа №44 — 1 место
- школа «Приоритет» — 28 мест
- школа «ЭнергоПолис» — 3 места
В Индустриальном районе первоклассников ждут в пяти учебных заведениях:
- лицей №3 — 1 место
- лицей №8 — 39 мест
- школа №108 — 8 мест
- школа №122 — 53 места
- школа № 132 — 5 мест
В Кировском районе остаются места:
- школа-интернат «Ступени» — количество мест не указано
- школа «Синтез» — 24 места
- школа №63 — 1 место
- школа №64 — 11 мест
- школа №65 — 5 мест
- школа №83 — 13 мест
- школа №87 — 18 мест
- школа «Диалог» — 45 мест
- школа №1 — 29 мест
- школа №14 — 18 мест
В Ленинском районе практически все школы завершили прием учеников, но в трех еще остались места:
- школа №28 — 8
- школа №6 — 7
- школа №7 — 1
В Мотовилихиснком районе есть места в школах:
- школа «Траектория» — 10 мест
- гимназия №7 — 8 мест
- школа №30 — 37 мест
- школа №114 — 4 места
- школа №118 — 7 мест
- школа №135 — 3 места
- школа «Точка» — 2 места
- школа бизнеса и предпринимательства — 14 мест
Еще девять школ в Орджоникидзевском районе продолжают набор в первые классы:
- лицей №5 — 1 место
- инженерная школа — 6 мест
- школа №24 — 13 мест
- школа №45 — 10 мест
- школа №79 — 1 место
- школа №101 — 35 мест
- школа №123 — 31 место
- школа №153 — 3 места
- школа №37 — 3 места
Больше всего свободных мест оказалось в Свердловском районе:
- школа №96 — 42 мест
- школа №12 — 16 мест
- школа №81 — 1 место
- школа Агробизнестехнологий — 1 место
- школа №134 — 8 мест
- школа №42 — 11 мест
- школа №61 — 5 мест
- Техно-Школа — 11 мест
- Школа инженерной мысли —14 мест
- школа №60 — 2 места
- школа №76 — 6 мест
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!