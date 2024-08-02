В пермских школах осталось более 700 свободных мест в первых классах

Места есть в школах во всех районах города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми продолжается прием в первые классы. Всего в учебных заведениях свободно более 700 мест, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Свободными остаются более 700 мест для первых классов, более 600 мест — для десятиклассников. Подать документы на свободные места можно в ходе второго этапа приемной кампании, который продлится до 5 сентября», — сказано в сообщении.

В Дзержинском районе есть свободные места в школах:

школа №120 — 27 мест

школа «Мастерград» — 56 мест

школа №44 — 1 место

школа «Приоритет» — 28 мест

школа «ЭнергоПолис» — 3 места

В Индустриальном районе первоклассников ждут в пяти учебных заведениях:

лицей №3 — 1 место

лицей №8 — 39 мест

школа №108 — 8 мест

школа №122 — 53 места

школа № 132 — 5 мест

В Кировском районе остаются места:

школа-интернат «Ступени» — количество мест не указано

школа «Синтез» — 24 места

школа №63 — 1 место

школа №64 — 11 мест

школа №65 — 5 мест

школа №83 — 13 мест

школа №87 — 18 мест

школа «Диалог» — 45 мест

школа №1 — 29 мест

школа №14 — 18 мест

В Ленинском районе практически все школы завершили прием учеников, но в трех еще остались места:

школа №28 — 8

школа №6 — 7

школа №7 — 1

В Мотовилихиснком районе есть места в школах:

школа «Траектория» — 10 мест

гимназия №7 — 8 мест

школа №30 — 37 мест

школа №114 — 4 места

школа №118 — 7 мест

школа №135 — 3 места

школа «Точка» — 2 места

школа бизнеса и предпринимательства — 14 мест

Еще девять школ в Орджоникидзевском районе продолжают набор в первые классы:

лицей №5 — 1 место

инженерная школа — 6 мест

школа №24 — 13 мест

школа №45 — 10 мест

школа №79 — 1 место

школа №101 — 35 мест

школа №123 — 31 место

школа №153 — 3 места

школа №37 — 3 места

Больше всего свободных мест оказалось в Свердловском районе:

школа №96 — 42 мест

школа №12 — 16 мест

школа №81 — 1 место

школа Агробизнестехнологий — 1 место

школа №134 — 8 мест

школа №42 — 11 мест

школа №61 — 5 мест

Техно-Школа — 11 мест

Школа инженерной мысли —14 мест

школа №60 — 2 места

школа №76 — 6 мест