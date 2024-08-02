В каких пермских школах остались места в первых классах. Список

В пермских школах осталось более 700 свободных мест в первых классах
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Пресс-тур по строящимся объектам. Екатеринбург, строительство школы
Места есть в школах во всех районах города Фото:

В Перми продолжается прием в первые классы. Всего в учебных заведениях свободно более 700 мест, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Свободными остаются более 700 мест для первых классов, более 600 мест — для десятиклассников. Подать документы на свободные места можно в ходе второго этапа приемной кампании, который продлится до 5 сентября», — сказано в сообщении.

В Дзержинском районе есть свободные места в школах:

  • школа №120 — 27 мест
  • школа «Мастерград» — 56 мест
  • школа №44 — 1 место
  • школа «Приоритет» — 28 мест
  • школа «ЭнергоПолис» — 3 места

В Индустриальном районе первоклассников ждут в пяти учебных заведениях:

  • лицей №3 — 1 место
  • лицей №8 — 39 мест
  • школа №108 — 8 мест
  • школа №122 — 53 места
  • школа № 132 — 5 мест

В Кировском районе остаются места:

  • школа-интернат «Ступени» — количество мест не указано
  • школа «Синтез» — 24 места
  • школа №63 — 1 место
  • школа №64 — 11 мест
  • школа №65 — 5 мест
  • школа №83 — 13 мест
  • школа №87 — 18 мест
  • школа «Диалог» — 45 мест
  • школа №1 — 29 мест
  • школа №14 — 18 мест

В Ленинском районе практически все школы завершили прием учеников, но в трех еще остались места:

  • школа №28 — 8
  • школа №6 — 7
  • школа №7 — 1

В Мотовилихиснком районе есть места в школах:

  • школа «Траектория» — 10 мест
  • гимназия №7 — 8 мест
  • школа №30 — 37 мест
  • школа №114 — 4 места
  • школа №118 — 7 мест
  • школа №135 — 3 места
  • школа «Точка» — 2 места
  • школа бизнеса и предпринимательства — 14 мест

Еще девять школ в Орджоникидзевском районе продолжают набор в первые классы:

  • лицей №5 — 1 место
  • инженерная школа — 6 мест
  • школа №24 — 13 мест
  • школа №45 — 10 мест
  • школа №79 — 1 место
  • школа №101 — 35 мест
  • школа №123 — 31 место
  • школа №153 — 3 места
  • школа №37 — 3 места

Больше всего свободных мест оказалось в Свердловском районе:

  • школа №96 — 42 мест
  • школа №12 — 16 мест
  • школа №81 — 1 место
  • школа Агробизнестехнологий — 1 место
  • школа №134 — 8 мест
  • школа №42 — 11 мест
  • школа №61 — 5 мест
  • Техно-Школа — 11 мест
  • Школа инженерной мысли —14 мест
  • школа №60 — 2 места
  • школа №76 — 6 мест

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В Перми продолжается прием в первые классы. Всего в учебных заведениях свободно более 700 мест, рассказали в пресс-службе мэрии. «Свободными остаются более 700 мест для первых классов, более 600 мест — для десятиклассников. Подать документы на свободные места можно в ходе второго этапа приемной кампании, который продлится до 5 сентября», — сказано в сообщении. В Дзержинском районе есть свободные места в школах: В Индустриальном районе первоклассников ждут в пяти учебных заведениях: В Кировском районе остаются места: В Ленинском районе практически все школы завершили прием учеников, но в трех еще остались места: В Мотовилихиснком районе есть места в школах: Еще девять школ в Орджоникидзевском районе продолжают набор в первые классы: Больше всего свободных мест оказалось в Свердловском районе:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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