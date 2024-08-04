04 августа 2024

Пьяный магнитогорец, уходя от погони, устроил ДТП и наехал на инспектора. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Пьяный водитель попытался уйти от погони Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный водитель спровоцировал погоню, во время которой попал в ДТП и наехал на инспектора ДПС. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в социальных сетях, лихача удалось задержать. В его машине обнаружили четырехлетнего ребенка.

«Водитель не отреагировал на требование об остановке и попытался скрыться. На одном из перекрестков он совершил столкновение со встречным автомобилем. К остановившейся машине подбежал сотрудник полиции и попытался задержать нарушителя. Однако тот включил заднюю передачу и совершил наезд на автоинспектора затем продолжил движение», — сообщила Волк в своем telegram-канале.

К погоне подключились еще четыре экипажа ДПС. По итогу им удалось задержать лихача. Он был доставлен в отдел полиции, где на него составили протоколы по шести статьям КоАП РФ. Ребенок, находившийся в салоне автомобиля, не пострадал. Его передали матери. Инспектору, на которого во время погони наехал водитель, медпомощь не понадобилась. Он продолжил несение службы.

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В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный водитель спровоцировал погоню, во время которой попал в ДТП и наехал на инспектора ДПС. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в социальных сетях, лихача удалось задержать. В его машине обнаружили четырехлетнего ребенка. «Водитель не отреагировал на требование об остановке и попытался скрыться. На одном из перекрестков он совершил столкновение со встречным автомобилем. К остановившейся машине подбежал сотрудник полиции и попытался задержать нарушителя. Однако тот включил заднюю передачу и совершил наезд на автоинспектора затем продолжил движение», — сообщила Волк в своем telegram-канале. К погоне подключились еще четыре экипажа ДПС. По итогу им удалось задержать лихача. Он был доставлен в отдел полиции, где на него составили протоколы по шести статьям КоАП РФ. Ребенок, находившийся в салоне автомобиля, не пострадал. Его передали матери. Инспектору, на которого во время погони наехал водитель, медпомощь не понадобилась. Он продолжил несение службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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