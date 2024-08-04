В пермской семинарии будут выпускать монахов-богословов

Семинария получила аккредитацию на обучение монахов-богословов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская духовная семинария получила аккредитацию на обучение новых специалистов. Теперь там будут готовить монахов-богословов. Об этом сообщили в пресс-службе краевой митрополии РПЦ.

«29 июля состоялось онлайн заседание Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих РПЦ. По итогам обсуждения комиссией были приняты решения об открытии курсов с выдачей представления на право осуществления базовой подготовки в области богословия для монашествующих», — рассказали в митрополии.

Решение о выдаче аккредитации было принято единогласно. Пермская духовная семинария была открыта в 1800 году и стала первым религиозным учебным заведением на Урале. Она закрывалась в 1919 году, но в 2009 снова начала работу.