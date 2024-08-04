04 августа 2024

В пермской семинарии будут выпускать монахов-богословов

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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , молебен, рпц, молитва, батюшка
Семинария получила аккредитацию на обучение монахов-богословов Фото:

Пермская духовная семинария получила аккредитацию на обучение новых специалистов. Теперь там будут готовить монахов-богословов. Об этом сообщили в пресс-службе краевой митрополии РПЦ.

«29 июля состоялось онлайн заседание Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих РПЦ. По итогам обсуждения комиссией были приняты решения об открытии курсов с выдачей представления на право осуществления базовой подготовки в области богословия для монашествующих», — рассказали в митрополии.

Решение о выдаче аккредитации было принято единогласно. Пермская духовная семинария была открыта в 1800 году и стала первым религиозным учебным заведением на Урале. Она закрывалась в 1919 году, но в 2009 снова начала работу.

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Пермская духовная семинария получила аккредитацию на обучение новых специалистов. Теперь там будут готовить монахов-богословов. Об этом сообщили в пресс-службе краевой митрополии РПЦ. «29 июля состоялось онлайн заседание Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих РПЦ. По итогам обсуждения комиссией были приняты решения об открытии курсов с выдачей представления на право осуществления базовой подготовки в области богословия для монашествующих», — рассказали в митрополии. Решение о выдаче аккредитации было принято единогласно. Пермская духовная семинария была открыта в 1800 году и стала первым религиозным учебным заведением на Урале. Она закрывалась в 1919 году, но в 2009 снова начала работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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