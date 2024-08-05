Челябинцам выплатят компенсацию ущерба от ливней по отдельной схеме

06 августа 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Жителям подтопленных домов в Челябинске также будут выплачены компенсации Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Жителям подтопленных домов в Ленинском районе Челябинска будут выплачены компенсации ущерба по отдельной схеме, так как здесь не был введен режим ЧС. Об этом заявила глава города Наталья Котова. «Выплаты производятся по программе оказания мер поддержки жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Градация помощи соответствует размерам выплат жителям территорий, где был объявлен режим ЧС», — отметила Котова на пресс-конференции в Центре управления регионом. Котова напомнила, что сумма выплат стартует от 20 тысяч рублей и достигает 150 тысяч рублей на каждого члена семьи в зависимости от обхема пострадавшего имущества. Комиссия уже обошла 343 домовладения, с 31 июля выплаты уже начаты, всего жителям уже направлено более семи миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям подтопленных домов в Ленинском районе Челябинска будут выплачены компенсации ущерба по отдельной схеме, так как здесь не был введен режим ЧС. Об этом заявила глава города Наталья Котова. «Выплаты производятся по программе оказания мер поддержки жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Градация помощи соответствует размерам выплат жителям территорий, где был объявлен режим ЧС», — отметила Котова на пресс-конференции в Центре управления регионом. Котова напомнила, что сумма выплат стартует от 20 тысяч рублей и достигает 150 тысяч рублей на каждого члена семьи в зависимости от обхема пострадавшего имущества. Комиссия уже обошла 343 домовладения, с 31 июля выплаты уже начаты, всего жителям уже направлено более семи миллионов рублей.