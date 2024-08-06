Перед визитом врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука жители Пыть-Яха впервые увидели поливалку на улицах города. Источники URA.RU сообщают, что первую попытку навести чистоту власти предприняли две недели назад. Чиновников и бюджетников вывели на субботник в дождливый рабочий день: люди работали на улицах в костюмах, на каблуках, по колено в грязи, но глава региона так и не приехал.
«Первую попытку навести чистоту власти предприняли две недели назад. Чиновников и бюджетников вывели на субботник в дождливый рабочий день: люди работали на улицах в костюмах, на каблуках, по колено в грязи. А Кухарук тогда так и не приехал — его график изменился. Теперь администрация решила автоматизировать труд. Коммунальщики надраивают улицу перед зданием мэрии. Для этого специально попросили спецтехнику у коммерсантов из Нефтеюганского района», — говорят инсайдеры.
В распоряжении редакции имеется видео. Его автор сообщает, что впервые видит такую технику на улицах города. В администрацию Пыть-Яха направлен запрос. Ответ ожидается.
Видео: читатель URA.RU
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