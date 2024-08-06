Деревянный дом, в котором был пожар, имел площадь 120 кв. м. (архивное фото)
В Екатеринбурге посреди частного массива сгорел большой деревянный дом. Об этом сообщают очевидцы.
«Горит отселенный дом по ул. Шекспира, 27. Площадь 120 квадратных метров», — рассказал свидетель. Дом находится в частном секторе на дублере ул. Викулова недалеко от ТРЦ «Радуга Парк». Для тушения пожара спасатели через трамвайные пути и дублер от жилой застройки провели шланг на сотни метров, чтоб перекачать воду.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
Пожар в большом доме Верх-Исетского района
Горит дом по ул. Шекспира, 27
Сгорает дотла отселенное здание
Пожарный тушит частный дом на ВИЗе
Догорают остатки деревянной постройки
Шланг протащили через дублер ул. Викулова
Также шланг пришлось перекидывать через трамвайные пути
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