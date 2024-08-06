06 августа 2024

В Екатеринбурге посреди частного массива сгорел большой дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревянный дом, в котором был пожар, имел площадь 120 кв. м. (архивное фото)
Деревянный дом, в котором был пожар, имел площадь 120 кв. м. (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге посреди частного массива сгорел большой деревянный дом. Об этом сообщают очевидцы.

«Горит отселенный дом по ул. Шекспира, 27. Площадь 120 квадратных метров», — рассказал свидетель. Дом находится в частном секторе на дублере ул. Викулова недалеко от ТРЦ «Радуга Парк». Для тушения пожара спасатели через трамвайные пути и дублер от жилой застройки провели шланг на сотни метров, чтоб перекачать воду.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Пожар в большом доме Верх-Исетского района
Пожар в большом доме Верх-Исетского района
Фото:
Горит дом по ул. Шекспира, 27
Горит дом по ул. Шекспира, 27
Фото:
Сгорает дотла отселенное здание
Сгорает дотла отселенное здание
Фото:
Пожарный тушит частный дом на ВИЗе
Пожарный тушит частный дом на ВИЗе
Фото:
Догорают остатки деревянной постройки
Догорают остатки деревянной постройки
Фото:
Шланг протащили через дублер ул. Викулова
Шланг протащили через дублер ул. Викулова
Фото:
Также шланг пришлось перекидывать через трамвайные пути
Также шланг пришлось перекидывать через трамвайные пути
Фото:

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В Екатеринбурге посреди частного массива сгорел большой деревянный дом. Об этом сообщают очевидцы. «Горит отселенный дом по ул. Шекспира, 27. Площадь 120 квадратных метров», — рассказал свидетель. Дом находится в частном секторе на дублере ул. Викулова недалеко от ТРЦ «Радуга Парк». Для тушения пожара спасатели через трамвайные пути и дублер от жилой застройки провели шланг на сотни метров, чтоб перекачать воду. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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