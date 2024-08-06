ВС вернул кассационную жалобу арестованного депутата гордумы Челябинска Иванова

Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу арестованного депутата челябинской гордумы Олега Иванова на банкротство своей фирмы «Альфастрой». Информация об этом размещена в картотеке судебных дел.
Кассационная жалоба (представление) Иванова поступила в ВС РФ 2 августа. Через два дня — 5 августа — ее вернули заявителю. Документ с обоснованием такого решения пока не опубликован.
Иванов был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2022 года. Полгода он был под домашним арестом, а в июне 2023 года суд отправил его в СИЗО. Депутат обвиняется в уходе от налогов, подделке ценных бумаг и преднамеренном банкротстве. Сам он, как и компания «Альфастрой», признан финансово несостоятельным. Арестована также его жена, экс-депутат областного парламента Татьяна Завгородняя. Общая сумма долгов Иванова и его компании приближается к миллиарду рублей. Адвокаты депутата со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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