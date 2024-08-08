Челябинцы в выходные смогут приготовить ризотто, посмотреть спектакли и научиться рыбачить

В Челябинской области 10 и 11 августа пройдут пять фестивалей и обучение готовке

09 августа 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В одной из кулинарных студий города приготовят итальянское ризотто Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинской области в выходные 10 и 11 августа пройдут сразу пять фестивалей, кулинарные мастер-классы и откроются выставки художников. В парках пройдут семейные дворовые игры и пенная дискотека, а детей научат рыбачить. О том, где покажут исторические реконструкции войн, картины Эдгара Дега, научат печь хлеб и варить щи — в материале URA.RU. Отдых в челябинских парках Эти выходные вновь выпадают на профессиональный праздник. На этот раз — День физкультурника. В парке имени Гагарина 11 августа пройдет фестиваль дворовых игр, где можно будет поиграть в «Квадрат», «Вышибалы», «Классики», «Резиночка», «Одно касание», «Городки», «Банка», «Съедобное — несъедобное», а также поучаствовать в лотерее на ценные призы. Пена разольется в «Саду Победы» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Соревнования по баскетболу в честь праздника пройдут 10 августа и на «Алом поле» возле Дворца пионеров имени Крупской. Там ожидается музыка, танцы, рисовка граффити и конкурсы. В этот же день проведут отборочный этап премии уличной культуры «Кардо», где станцуют хип-хоп и брейк-данс, покажут трюки на самокатах, велосипедах и турниках. В Городском саду имени Пушкина 10 августа состоится волонтерский фестиваль «Открытые сердца. Гостей ждет яркая концертная программа, мастер-классы и сбор гуманитарной помощи. Вместе с этим все неравнодушные челябинцы смогут познакомиться с деятельностью волонтерских организаций. Пенная вечеринка и утренняя зарядка запланирована в парке «Сад победы». Искупаться в пене под музыку можно будет 10 августа, а заняться спортом на следующий день, в 12:00. Вечера гастрономических изысков Челябинцам поведают о канонах итальянской кухни Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мясной кулинарный мастер-класс 11 августа проведет студия «Рататуй». Там научат готовить салат с мраморной говядиной, картофелем и томатами, медальоны из свиной вырезки с картофельным гратеном и грибным соусом, шоколадный кекс с фисташками. Стоимость обучения — 2990 рублей. Кулинарная студия «Пармезан» 11 августа приглашает на итальянский курс по готовке салата с баклажанами и пармезаном, ризотто с морепродуктами на подушке из цукини и лимонного тарта. Стоимость — 2000 рублей. Там же для юных челябинцев подготовили более легкий мастер-класс. 11 августа дети смогут научиться делать корн-доги с картошкой фри и чай «бабл». Стоимость — 1200 рублей. Отправиться в путешествие по кондитерской и научиться готовить зовет сообщество «Айда со мной». В программе экскурсии заявлены: рассказ о основных этапах производства и оборудовании, дегустация составляющих торта, мастер-класс по созданию десерта «Миньона». Стоимость за билет для ребенка — 850 рублей. Выставки (Не)понятное искусство можно увидеть 11 августа на выставке «Эдгар Дега. Обратная сторона импрессионизма» в библиотеке имени Пушкина. Посетив галерею Эдгара Дега, можно будет насладиться живописью и заглянуть в глубину истории направления, а также узнать о жизни и творчестве именитого художника. Помимо картин предлагают посмотреть на скульптуры и керамические изделия Фото: Размик Закарян © URA.RU В выставочном зале союза художников России открылась выставка «Планета людей. Тень, окрыленная светом», где представлены работы трех творцов по направлениям: керамика (Павел Пахаруков), скульптура (Дмитрий Костылев) и фотография (Анастасия Костылева). Стоимость посещения — от 150 рублей. Рыболовные занятия пройдут в Детском музее 11 августа в экспозиции «Родной дом». Маленьким посетителям покажут инвентарь для ловли рыбы, плетение сетей и расскажут про крючки. Все это будет сопровождаться играми и загадками. Стоимость — 200 рублей. Фестивали Третий Всероссийский фестиваль уличных театров «Театр без крыши» с 10 по 11 августа пройдет в центре Челябинска на Кировке и площади Революции. В первый день мероприятий запланировано два спектакля и театральное шествие от Арт-сквера до улицы Кирова. Гостей ждет торжественное открытие, а после показы постановок «Лето. Август. Навсегда» и перформанс «Ловцы снов» от самарского театра. Восемь спектаклей представят 11 августа. В них выступят артисты из Санкт-Петербурга со спектаклем «Петрушка в доме», из Москвы — «Затерянный караван» и «Лишь бы», из Железногорска со спектаклем «Берега памяти», из Магнитогорска со спектаклем «Клоуняки» и Челябинска с показом постановок «Полюшко» и «Горько». Посещение бесплатное. На двух фестивалях воссоздадут военные годы древности Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Троицке Челябинской области 10 августа пройдет фестиваль исторической реконструкции «Южный рубеж», где зрителям покажут средневековый быт. В программе ожидаются элементы эпохи бронзы Аркаима и Алакульской культуры с выставкой, ярмаркой ремесленников и мастеров, а также экскурсиями по историческим лагерям. На мероприятии традиционное выступление покажут казаки, а также фест будет сопровождаться музыкой. Хедлайнером станет фолк-группа «Переплут». В Музее-заповеднике «Аркаим» в Брединском районе Челябинской области с 10 по 11 августа пройдет шестой фестиваль традиционной кухни народов региона «Крынка». Там научат солить огурцы, готовить горчицу, казачьи супы, щи и печь хлеб. Для гостей также проведут экскурсию по заповеднику, народные игры, бои и покажут исторические реконструкции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в выходные 10 и 11 августа пройдут сразу пять фестивалей, кулинарные мастер-классы и откроются выставки художников. В парках пройдут семейные дворовые игры и пенная дискотека, а детей научат рыбачить. О том, где покажут исторические реконструкции войн, картины Эдгара Дега, научат печь хлеб и варить щи — в материале URA.RU. Эти выходные вновь выпадают на профессиональный праздник. На этот раз — День физкультурника. В парке имени Гагарина 11 августа пройдет фестиваль дворовых игр, где можно будет поиграть в «Квадрат», «Вышибалы», «Классики», «Резиночка», «Одно касание», «Городки», «Банка», «Съедобное — несъедобное», а также поучаствовать в лотерее на ценные призы. Соревнования по баскетболу в честь праздника пройдут 10 августа и на «Алом поле» возле Дворца пионеров имени Крупской. Там ожидается музыка, танцы, рисовка граффити и конкурсы. В этот же день проведут отборочный этап премии уличной культуры «Кардо», где станцуют хип-хоп и брейк-данс, покажут трюки на самокатах, велосипедах и турниках. В Городском саду имени Пушкина 10 августа состоится волонтерский фестиваль «Открытые сердца. Гостей ждет яркая концертная программа, мастер-классы и сбор гуманитарной помощи. Вместе с этим все неравнодушные челябинцы смогут познакомиться с деятельностью волонтерских организаций. Пенная вечеринка и утренняя зарядка запланирована в парке «Сад победы». Искупаться в пене под музыку можно будет 10 августа, а заняться спортом на следующий день, в 12:00. Мясной кулинарный мастер-класс 11 августа проведет студия «Рататуй». Там научат готовить салат с мраморной говядиной, картофелем и томатами, медальоны из свиной вырезки с картофельным гратеном и грибным соусом, шоколадный кекс с фисташками. Стоимость обучения — 2990 рублей. Кулинарная студия «Пармезан» 11 августа приглашает на итальянский курс по готовке салата с баклажанами и пармезаном, ризотто с морепродуктами на подушке из цукини и лимонного тарта. Стоимость — 2000 рублей. Там же для юных челябинцев подготовили более легкий мастер-класс. 11 августа дети смогут научиться делать корн-доги с картошкой фри и чай «бабл». Стоимость — 1200 рублей. Отправиться в путешествие по кондитерской и научиться готовить зовет сообщество «Айда со мной». В программе экскурсии заявлены: рассказ о основных этапах производства и оборудовании, дегустация составляющих торта, мастер-класс по созданию десерта «Миньона». Стоимость за билет для ребенка — 850 рублей. (Не)понятное искусство можно увидеть 11 августа на выставке «Эдгар Дега. Обратная сторона импрессионизма» в библиотеке имени Пушкина. Посетив галерею Эдгара Дега, можно будет насладиться живописью и заглянуть в глубину истории направления, а также узнать о жизни и творчестве именитого художника. В выставочном зале союза художников России открылась выставка «Планета людей. Тень, окрыленная светом», где представлены работы трех творцов по направлениям: керамика (Павел Пахаруков), скульптура (Дмитрий Костылев) и фотография (Анастасия Костылева). Стоимость посещения — от 150 рублей. Рыболовные занятия пройдут в Детском музее 11 августа в экспозиции «Родной дом». Маленьким посетителям покажут инвентарь для ловли рыбы, плетение сетей и расскажут про крючки. Все это будет сопровождаться играми и загадками. Стоимость — 200 рублей. Третий Всероссийский фестиваль уличных театров «Театр без крыши» с 10 по 11 августа пройдет в центре Челябинска на Кировке и площади Революции. В первый день мероприятий запланировано два спектакля и театральное шествие от Арт-сквера до улицы Кирова. Гостей ждет торжественное открытие, а после показы постановок «Лето. Август. Навсегда» и перформанс «Ловцы снов» от самарского театра. Восемь спектаклей представят 11 августа. В них выступят артисты из Санкт-Петербурга со спектаклем «Петрушка в доме», из Москвы — «Затерянный караван» и «Лишь бы», из Железногорска со спектаклем «Берега памяти», из Магнитогорска со спектаклем «Клоуняки» и Челябинска с показом постановок «Полюшко» и «Горько». Посещение бесплатное. В Троицке Челябинской области 10 августа пройдет фестиваль исторической реконструкции «Южный рубеж», где зрителям покажут средневековый быт. В программе ожидаются элементы эпохи бронзы Аркаима и Алакульской культуры с выставкой, ярмаркой ремесленников и мастеров, а также экскурсиями по историческим лагерям. На мероприятии традиционное выступление покажут казаки, а также фест будет сопровождаться музыкой. Хедлайнером станет фолк-группа «Переплут». В Музее-заповеднике «Аркаим» в Брединском районе Челябинской области с 10 по 11 августа пройдет шестой фестиваль традиционной кухни народов региона «Крынка». Там научат солить огурцы, готовить горчицу, казачьи супы, щи и печь хлеб. Для гостей также проведут экскурсию по заповеднику, народные игры, бои и покажут исторические реконструкции.