Создатель системы QR-платежей требует от Сбера около 3 млрд из-за нарушения прав

09 августа 2024 в 08:55 Размер текста - 17 +

Компания ФИТ требует от Сбера компенсацию в размере почти 3 миллиардов рублей Фото: Роман Наумов © URA.RU Компания ФИТ, создатель системы QR-платежей, обвинила Сбербанк в нарушении ее исключительных прав. Компания требует от Сбера 2,9 миллиарда рублей компенсации. «Компания ФИТ, разработавшая сервис бесконтактной оплаты PayQR, требует от Сбербанка 2,9 млрд руб. компенсации за нарушение ее исключительных прав. Компания считает, что используемые банком обозначения „Плати QR“ и SberPay QR сходны до степени смешения с ее знаками обслуживания», — пишет «Коммерсант». Иск в арбитражный суд был подан 29 июля, первое заседание запланировано на 11 октября. В 2016 году Сбербанк и ФИТ вели переговоры о возможном партнерстве в сфере бесконтактных платежей, однако банк в итоге отказался от сотрудничества и запустил собственную платежную систему. Сейчас к системе Сбербанка подключены и другие банковские организации. Сбербанк с 1 августа увеличит стоимость СМС-уведомлений на дебетовых картах с 70 до 99 рублей. При этом возможность бесплатного обслуживания останется для владельцев кредитных и премиальных карт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания ФИТ, создатель системы QR-платежей, обвинила Сбербанк в нарушении ее исключительных прав. Компания требует от Сбера 2,9 миллиарда рублей компенсации. «Компания ФИТ, разработавшая сервис бесконтактной оплаты PayQR, требует от Сбербанка 2,9 млрд руб. компенсации за нарушение ее исключительных прав. Компания считает, что используемые банком обозначения „Плати QR“ и SberPay QR сходны до степени смешения с ее знаками обслуживания», — пишет «Коммерсант». Иск в арбитражный суд был подан 29 июля, первое заседание запланировано на 11 октября. В 2016 году Сбербанк и ФИТ вели переговоры о возможном партнерстве в сфере бесконтактных платежей, однако банк в итоге отказался от сотрудничества и запустил собственную платежную систему. Сейчас к системе Сбербанка подключены и другие банковские организации. Сбербанк с 1 августа увеличит стоимость СМС-уведомлений на дебетовых картах с 70 до 99 рублей. При этом возможность бесплатного обслуживания останется для владельцев кредитных и премиальных карт.