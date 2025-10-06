Беспилотники над Европой могут запускать как украинцы, так и сами европейцы — хулиганы или военные, которые проверяют системы противовоздушной обороны. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выделил сразу несколько возможных причин обвинений Европы в сторону России, которая раздувает панику вокруг якобы «русских» дронов.
«Первая вполне вероятна, хотя путь обычного БПЛА как правило можно отследить. Куча бессмысленных хохлоуклонистов живет в Европе. Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой», — заявил Дмитрий Медведев в своем аккаунте в мессенджере Max. Кроме того, он допустил, что европейские спецслужбы могут использовать инциденты с беспилотниками для проверки своих систем ПВО. По его словам, не исключены и действия местных жителей-дебоширов, которые запускают дроны из хулиганских побуждений.
По его мнению, европейцы должны лично прочувствовать опасность, чтобы осознать последствия военных действий. И тогда они «оторвут головы своим уродцам» по типу канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, которые зарабатывают деньги и манипулируют общественным мнением при помощи крови.
В последние дни сообщения о дронах над критической инфраструктурой поступали из нескольких стран ЕС, в частности в Дании, Германии и других. По данным служб безопасности, воздушное пространство неоднократно закрывалось для гражданских полетов, расследования продолжаются. Представители полиции подчеркивают, что пока ни один из инцидентов не был связан с российскими спецслужбами или военными структурами, однако политические структуры высказывали ничем не аргументированные обвинения в адрес России.
