Суд заставил жителя ХМАО заплатить штраф за татуировки

Житель ХМАО оштрафован на тысячу рублей за татуировки, пропагандирующие АУЕ (экстремистская организация, запрещена в России) и нацизм. Такой вердикт вынес судья Березовского районного суда.
«Признать [осужденного] виновным в совершении административного правонарушения. […] Подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — сообщается в базе данных суда.
Осужденный имеет татуировки, публичная демонстрация которых запрещена по закону «О противодействии экстремистской деятельности». Его признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.
Ранее URA.RU писало, что ХМАО направил в суд дело жительницы, рекламировавшую товары с запрещенной символикой. Ей вменяется статья 282 УК РФ.
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