08 августа 2024

Суд заставил жителя ХМАО заплатить штраф за татуировки

Суд оштрафовал жителя ХМАО за татуировки с экстремистской символикой
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал жителя ХМАО за татуировки с экстремистской символикой
Суд оштрафовал жителя ХМАО за татуировки с экстремистской символикой Фото:

Житель ХМАО оштрафован на тысячу рублей за татуировки, пропагандирующие АУЕ (экстремистская организация, запрещена в России) и нацизм. Такой вердикт вынес судья Березовского районного суда.

«Признать [осужденного] виновным в совершении административного правонарушения. […] Подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — сообщается в базе данных суда.

Осужденный имеет татуировки, публичная демонстрация которых запрещена по закону «О противодействии экстремистской деятельности». Его признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО направил в суд дело жительницы, рекламировавшую товары с запрещенной символикой. Ей вменяется статья 282 УК РФ.

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Житель ХМАО оштрафован на тысячу рублей за татуировки, пропагандирующие АУЕ (экстремистская организация, запрещена в России) и нацизм. Такой вердикт вынес судья Березовского районного суда. «Признать [осужденного] виновным в совершении административного правонарушения. […] Подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — сообщается в базе данных суда. Осужденный имеет татуировки, публичная демонстрация которых запрещена по закону «О противодействии экстремистской деятельности». Его признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Ранее URA.RU писало, что ХМАО направил в суд дело жительницы, рекламировавшую товары с запрещенной символикой. Ей вменяется статья 282 УК РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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