Тринадцать тысяч человек подали заявление на выплаты из-за подтопления в Коркино. Фото

11 августа 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Коркино пострадало из-за наводнения во время ливней в конце июля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Тринадцать тысяч человек подали заявление на получение выплаты в результате подтопления в Коркинском округе Челябинской области. Оценочная комиссия посетила чуть более полутора тысяч адресов, сообщила 11 августа глава округа Наталья Лощинина. «От граждан, пострадавших в результате подтоплений, поступило 13 000 заявлений на выплаты, количество оценочных комиссий увеличено до 15. По состоянию на 11 августа, пройдено более 1 500 адресов», — сообщила Лощинина в telegram-канале. Комиссии работают без выходных. В первую очередь им поручено отработать адреса в зоне разлива рек Каменка и Чумляк, затем — остальные. Люди могут начинать уборку в своих домах, не дожидаясь оценочной комиссии, говорит Лощинина. «Главное, все повреждения и следы наводнения зафиксировать на фото и видео», — добавила она. Дома в Коркинском муниципальном округе серьезно пострадали во время ливней в конце июля. Из-за разлива реки Каменка в самом Коркино по улицам Радия Юркина, Луговой, Гастелло, Багратиона и других некоторые дома по крышу уходили под воду. В ночь на 29 июля из пансионата «Аврорины зори» пришлось экстренно эвакуировать пожилых людей из-за угрозы подтопления. В первую очередь комиссии отрабатывают адреса в зоне разлива рек Каменка и Чумляк Telegram-канал Натальи Лощининой Комиссии отработали более 1 500 адресов Telegram-канал Натальи Лощининой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тринадцать тысяч человек подали заявление на получение выплаты в результате подтопления в Коркинском округе Челябинской области. Оценочная комиссия посетила чуть более полутора тысяч адресов, сообщила 11 августа глава округа Наталья Лощинина. «От граждан, пострадавших в результате подтоплений, поступило 13 000 заявлений на выплаты, количество оценочных комиссий увеличено до 15. По состоянию на 11 августа, пройдено более 1 500 адресов», — сообщила Лощинина в telegram-канале. Комиссии работают без выходных. В первую очередь им поручено отработать адреса в зоне разлива рек Каменка и Чумляк, затем — остальные. Люди могут начинать уборку в своих домах, не дожидаясь оценочной комиссии, говорит Лощинина. «Главное, все повреждения и следы наводнения зафиксировать на фото и видео», — добавила она. Дома в Коркинском муниципальном округе серьезно пострадали во время ливней в конце июля. Из-за разлива реки Каменка в самом Коркино по улицам Радия Юркина, Луговой, Гастелло, Багратиона и других некоторые дома по крышу уходили под воду. В ночь на 29 июля из пансионата «Аврорины зори» пришлось экстренно эвакуировать пожилых людей из-за угрозы подтопления.