Тринадцать тысяч человек подали заявление на получение выплаты в результате подтопления в Коркинском округе Челябинской области. Оценочная комиссия посетила чуть более полутора тысяч адресов, сообщила 11 августа глава округа Наталья Лощинина.
«От граждан, пострадавших в результате подтоплений, поступило 13 000 заявлений на выплаты, количество оценочных комиссий увеличено до 15. По состоянию на 11 августа, пройдено более 1 500 адресов», — сообщила Лощинина в telegram-канале.
Комиссии работают без выходных. В первую очередь им поручено отработать адреса в зоне разлива рек Каменка и Чумляк, затем — остальные.
Люди могут начинать уборку в своих домах, не дожидаясь оценочной комиссии, говорит Лощинина. «Главное, все повреждения и следы наводнения зафиксировать на фото и видео», — добавила она.
Дома в Коркинском муниципальном округе серьезно пострадали во время ливней в конце июля. Из-за разлива реки Каменка в самом Коркино по улицам Радия Юркина, Луговой, Гастелло, Багратиона и других некоторые дома по крышу уходили под воду. В ночь на 29 июля из пансионата «Аврорины зори» пришлось экстренно эвакуировать пожилых людей из-за угрозы подтопления.
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