10 августа 2024

Тринадцать тысяч человек подали заявление на выплаты из-за подтопления в Коркино. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коркино, потоп и пункт временного размещения. Челябинск, вода, деревня, улица в воде, потоп, частный сектор, подтопление
Коркино пострадало из-за наводнения во время ливней в конце июля (архивное фото) Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Тринадцать тысяч человек подали заявление на получение выплаты в результате подтопления в Коркинском округе Челябинской области. Оценочная комиссия посетила чуть более полутора тысяч адресов, сообщила 11 августа глава округа Наталья Лощинина.

«От граждан, пострадавших в результате подтоплений, поступило 13 000 заявлений на выплаты, количество оценочных комиссий увеличено до 15. По состоянию на 11 августа, пройдено более 1 500 адресов», — сообщила Лощинина в telegram-канале.

Комиссии работают без выходных. В первую очередь им поручено отработать адреса в зоне разлива рек Каменка и Чумляк, затем — остальные.

Люди могут начинать уборку в своих домах, не дожидаясь оценочной комиссии, говорит Лощинина. «Главное, все повреждения и следы наводнения зафиксировать на фото и видео», — добавила она.

Дома в Коркинском муниципальном округе серьезно пострадали во время ливней в конце июля. Из-за разлива реки Каменка в самом Коркино по улицам Радия Юркина, Луговой, Гастелло, Багратиона и других некоторые дома по крышу уходили под воду. В ночь на 29 июля из пансионата «Аврорины зори» пришлось экстренно эвакуировать пожилых людей из-за угрозы подтопления.

В первую очередь комиссии отрабатывают адреса в зоне разлива рек Каменка и Чумляк
В первую очередь комиссии отрабатывают адреса в зоне разлива рек Каменка и Чумляк
Комиссии отработали более 1 500 адресов
Комиссии отработали более 1 500 адресов

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Тринадцать тысяч человек подали заявление на получение выплаты в результате подтопления в Коркинском округе Челябинской области. Оценочная комиссия посетила чуть более полутора тысяч адресов, сообщила 11 августа глава округа Наталья Лощинина. «От граждан, пострадавших в результате подтоплений, поступило 13 000 заявлений на выплаты, количество оценочных комиссий увеличено до 15. По состоянию на 11 августа, пройдено более 1 500 адресов», — сообщила Лощинина в telegram-канале. Комиссии работают без выходных. В первую очередь им поручено отработать адреса в зоне разлива рек Каменка и Чумляк, затем — остальные. Люди могут начинать уборку в своих домах, не дожидаясь оценочной комиссии, говорит Лощинина. «Главное, все повреждения и следы наводнения зафиксировать на фото и видео», — добавила она. Дома в Коркинском муниципальном округе серьезно пострадали во время ливней в конце июля. Из-за разлива реки Каменка в самом Коркино по улицам Радия Юркина, Луговой, Гастелло, Багратиона и других некоторые дома по крышу уходили под воду. В ночь на 29 июля из пансионата «Аврорины зори» пришлось экстренно эвакуировать пожилых людей из-за угрозы подтопления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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