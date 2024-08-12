Челябинцам предлагают посмотреть на памятные монеты Банка России

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Посмотреть на монеты можно будет до 15 сентября
Посмотреть на монеты можно будет до 15 сентября Фото:

В челябинском Государственном историческом музее Южного Урала 13 августа стартует фотовыставка «Посмотрите вокруг», посвященная архитектурным памятникам России. Экспозиция представляет собой коллекцию фотоизображений памятных монет Банка России, выпущенных с 2004 по 2022 годы, сообщили 12 августа в пресс-службе Банка России.

«На фотоизображениях монетах можно увидеть старинные усадьбы, дворцы, древние крепостные стены, монастыри, памятники и мосты. Фотовыставка „Посмотрите вокруг“ показывает всемирно известные памятники архитектуры, расположенные в том числе в соседних регионах», — говорится в сообщении.

Среди экспонатов выставки — монета к 300-летию Нижнего Тагила, изображение Невьянской наклонной башни и дома Николая Севастьянова в Екатеринбурге. Уточняется, что историческая экспозиция будет действовать до 15 сентября, а вход на нее бесплатный.

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В челябинском Государственном историческом музее Южного Урала 13 августа стартует фотовыставка «Посмотрите вокруг», посвященная архитектурным памятникам России. Экспозиция представляет собой коллекцию фотоизображений памятных монет Банка России, выпущенных с 2004 по 2022 годы, сообщили 12 августа в пресс-службе Банка России. «На фотоизображениях монетах можно увидеть старинные усадьбы, дворцы, древние крепостные стены, монастыри, памятники и мосты. Фотовыставка „Посмотрите вокруг“ показывает всемирно известные памятники архитектуры, расположенные в том числе в соседних регионах», — говорится в сообщении. Среди экспонатов выставки — монета к 300-летию Нижнего Тагила, изображение Невьянской наклонной башни и дома Николая Севастьянова в Екатеринбурге. Уточняется, что историческая экспозиция будет действовать до 15 сентября, а вход на нее бесплатный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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