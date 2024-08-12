Челябинцам предлагают посмотреть на памятные монеты Банка России

В челябинском Государственном историческом музее Южного Урала 13 августа стартует фотовыставка «Посмотрите вокруг», посвященная архитектурным памятникам России. Экспозиция представляет собой коллекцию фотоизображений памятных монет Банка России, выпущенных с 2004 по 2022 годы, сообщили 12 августа в пресс-службе Банка России.
«На фотоизображениях монетах можно увидеть старинные усадьбы, дворцы, древние крепостные стены, монастыри, памятники и мосты. Фотовыставка „Посмотрите вокруг“ показывает всемирно известные памятники архитектуры, расположенные в том числе в соседних регионах», — говорится в сообщении.
Среди экспонатов выставки — монета к 300-летию Нижнего Тагила, изображение Невьянской наклонной башни и дома Николая Севастьянова в Екатеринбурге. Уточняется, что историческая экспозиция будет действовать до 15 сентября, а вход на нее бесплатный.
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