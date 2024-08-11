11 августа 2024

В ХМАО определили самые прибыльные вакансии среди строителей

«Авито»: в ХМАО малярам и отделочникам стали платить почти 90 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зарплата маляров и отделочников выросла примерно на 30%
Зарплата маляров и отделочников выросла примерно на 30% Фото:

Среди строительных вакансий в Ханты-Мансийском автономном округе больше всего зарплата выросла у маляров и отделочников. В среднем по региону работникам готовы платить около 90 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».

«В июле 2024 года по сравнению с прошлым годом значительнее всего средняя предлагаемая зарплата при полном рабочем дне выросла у маляров (+31%) и составила 88 133 рубля при полном рабочем дне. Значительным увеличением средних зарплатных предложений среди квалифицированных рабочих также отличается профессия отделочника — на 30% в сравнении с июлем 2023 года (90 457 рублей)», — говорится в исследовании.

Сильнее всего югорские компании сейчас нуждаются в отделочниках — за год спрос на них вырос на 258%. Тем временем, штукатуров работодатели стали искать на 243% чаще, а монтажников — на 87%.

Ранее URA.RU рассказывало о рабочих вакансиях с самыми высокими зарплатами в ХМАО. Тогда топ высокооплачиваемых специалистов возглавили экскаваторщики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди строительных вакансий в Ханты-Мансийском автономном округе больше всего зарплата выросла у маляров и отделочников. В среднем по региону работникам готовы платить около 90 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы». «В июле 2024 года по сравнению с прошлым годом значительнее всего средняя предлагаемая зарплата при полном рабочем дне выросла у маляров (+31%) и составила 88 133 рубля при полном рабочем дне. Значительным увеличением средних зарплатных предложений среди квалифицированных рабочих также отличается профессия отделочника — на 30% в сравнении с июлем 2023 года (90 457 рублей)», — говорится в исследовании. Сильнее всего югорские компании сейчас нуждаются в отделочниках — за год спрос на них вырос на 258%. Тем временем, штукатуров работодатели стали искать на 243% чаще, а монтажников — на 87%. Ранее URA.RU рассказывало о рабочих вакансиях с самыми высокими зарплатами в ХМАО. Тогда топ высокооплачиваемых специалистов возглавили экскаваторщики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...