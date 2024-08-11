В ХМАО определили самые прибыльные вакансии среди строителей

Среди строительных вакансий в Ханты-Мансийском автономном округе больше всего зарплата выросла у маляров и отделочников. В среднем по региону работникам готовы платить около 90 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».
«В июле 2024 года по сравнению с прошлым годом значительнее всего средняя предлагаемая зарплата при полном рабочем дне выросла у маляров (+31%) и составила 88 133 рубля при полном рабочем дне. Значительным увеличением средних зарплатных предложений среди квалифицированных рабочих также отличается профессия отделочника — на 30% в сравнении с июлем 2023 года (90 457 рублей)», — говорится в исследовании.
Сильнее всего югорские компании сейчас нуждаются в отделочниках — за год спрос на них вырос на 258%. Тем временем, штукатуров работодатели стали искать на 243% чаще, а монтажников — на 87%.
Ранее URA.RU рассказывало о рабочих вакансиях с самыми высокими зарплатами в ХМАО. Тогда топ высокооплачиваемых специалистов возглавили экскаваторщики.
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