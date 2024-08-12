Два итальянца в Челябинске окончательно завершили конфликт из-за пиццы

Два итальянца Луиджи Подди и Гаэтано Дзамбито поставили в Челябинске последнюю точку в споре из-за восьмиконечной пиццы. Как 12 августа завили в пресс-службе регионального УФАС, причиной конфликта стало нарушение товарного знака.
«Владельцы пиццерии заключили мировое соглашение. В связи с этим дело о нарушении закона о защите конкуренции Челябинским УФАС России не будет возбуждено», — отметили в УФАС.
Спор вспыхнул из-за обвинений в нарушении товарного знака, зарегистрированного в 2021 году под названиями «Подди пицца» и «Липен», которая делается в форме звезды. Обратился в УФАС Подди. Предприниматель пожаловался на то, что его бывший партнер Дзамбито незаконно использует товарный знак, выпекая пиццу схожей формы в своем заведении «Моццарелла».
После года судебных разбирательств стороны пришли к соглашению, которое было утверждено Арбитражным судом региона. Согласно условиям мирового соглашения, Дзамбито не будет требоваться лицензионное согласие от Подди для производства восьмиконечной пиццы. При этом он обязуется не использовать словесный элемент «Липен/Lipen», исключительные права на который принадлежат Подди.
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