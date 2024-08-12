После засыпки ручья в челябинском поселке затопило дома

После засыпки ручья и ливней в поселке Вавиловец Челябинской области подтопило дома и участки по улицам Пятой, Кленовой, Декабристов. Об этом сообщают жители.
«На улице Южной в поселке Вавиловец Сосновского района происходит масштабная засыпка ручья. В результате после ливней подтопило участки и дома по улицам Пятой, Кленовой, Декабристов», — пишут жители в группе «А.Л.Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте». С их слов, в администрации Кременкульского сельского поселения людям не дают никаких разъяснений по сложившейся ситуации.
Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Кременкульского поселения. Ответ будет опубликован после получения.
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