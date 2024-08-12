12 августа 2024

После засыпки ручья в челябинском поселке затопило дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди уверены, что дома топит из-за засыпки ручья (архивное фото)
Люди уверены, что дома топит из-за засыпки ручья (архивное фото) Фото:

После засыпки ручья и ливней в поселке Вавиловец Челябинской области подтопило дома и участки по улицам Пятой, Кленовой, Декабристов. Об этом сообщают жители.

«На улице Южной в поселке Вавиловец Сосновского района происходит масштабная засыпка ручья. В результате после ливней подтопило участки и дома по улицам Пятой, Кленовой, Декабристов», — пишут жители в группе «А.Л.Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте». С их слов, в администрации Кременкульского сельского поселения людям не дают никаких разъяснений по сложившейся ситуации.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Кременкульского поселения. Ответ будет опубликован после получения.

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После засыпки ручья и ливней в поселке Вавиловец Челябинской области подтопило дома и участки по улицам Пятой, Кленовой, Декабристов. Об этом сообщают жители. «На улице Южной в поселке Вавиловец Сосновского района происходит масштабная засыпка ручья. В результате после ливней подтопило участки и дома по улицам Пятой, Кленовой, Декабристов», — пишут жители в группе «А.Л.Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте». С их слов, в администрации Кременкульского сельского поселения людям не дают никаких разъяснений по сложившейся ситуации. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Кременкульского поселения. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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