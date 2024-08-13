В нескольких районах Херсона объявили обязательную эвакуацию

Сенатор Кастюкевич: власти в Херсоне объявили обязательную эвакуацию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Под обязательную эвакуацию попали также Гидропарк, Днепровский и Шуменский районы
Под обязательную эвакуацию попали также Гидропарк, Днепровский и Шуменский районы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Херсона объявили обязательную эвакуацию в некоторых районах города. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«В Херсоне оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию. В сообщениях, которые приходят мне из русского города Херсона, временно находящегося под оккупацией ВСУ, говорится, что объявления соответствующего характера уже несколько дней крутят по радио», — заявил Игорь Кастюкевич, его слова передает РИА Новости.

Под обязательную эвакуацию попали также Гидропарк, Днепровский и Шуменский районы. Сенатор добавил, что жители не хотят покидать свои дома.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Херсона объявили обязательную эвакуацию в некоторых районах города. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. «В Херсоне оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию. В сообщениях, которые приходят мне из русского города Херсона, временно находящегося под оккупацией ВСУ, говорится, что объявления соответствующего характера уже несколько дней крутят по радио», — заявил Игорь Кастюкевич, его слова передает РИА Новости. Под обязательную эвакуацию попали также Гидропарк, Днепровский и Шуменский районы. Сенатор добавил, что жители не хотят покидать свои дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...