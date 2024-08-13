В нескольких районах Херсона объявили обязательную эвакуацию

Власти Херсона объявили обязательную эвакуацию в некоторых районах города. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«В Херсоне оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию. В сообщениях, которые приходят мне из русского города Херсона, временно находящегося под оккупацией ВСУ, говорится, что объявления соответствующего характера уже несколько дней крутят по радио», — заявил Игорь Кастюкевич, его слова передает РИА Новости.
Под обязательную эвакуацию попали также Гидропарк, Днепровский и Шуменский районы. Сенатор добавил, что жители не хотят покидать свои дома.
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