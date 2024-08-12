12 августа 2024

Адвокат детей, которых насиловали в спецшколе Екатеринбурга, сам нашел сбежавшего обвиняемого

Обвиняемого в насилии детей в спецшколе Екатеринбурга нашел адвокат пострадавших
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Оглашение приговора подросткам-насильникам в Чкаловском районном суде. Екатеринбург , подростки насильники
Насильникам назначили от семи до девяти лет лишения свободы Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Главного обвиняемого в насилии детей в 124-й спецшколе Екатеринбурга, который сбежал из-под следствия, самостоятельно нашел представитель пострадавших Роман. Для удачной операции он притворился подростком. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Представитель пострадавших прикинулся подростком и написал 17-летнему беглецу в соцсетях, разузнав, что он ходит играть в волейбол на Плотинку. Взяв с собой подмогу, Роман поймал парня. В ходе беседы подросток признался, что насиловал детей», — сказал собеседник.

Сбежав из-под следствия, обвиняемый три месяца грабил магазины и скитался по Екатеринбургу. В течение этого времени подросток снимал квартиру на ворованное.

Об ужасах, творящихся в стенах учреждения, стало известно весной прошлого года. Тогда из школы сбежал один из воспитанников и рассказал о фактах насилия маме. Директора Наталью Поддубную отстранили, а затем и уволили. В мае 2024-го она получила приговор за халатность: 11 месяцев исправительных работ. Подросткам, которые насиловали детей, назначили от семи до девяти лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Главного обвиняемого в насилии детей в 124-й спецшколе Екатеринбурга, который сбежал из-под следствия, самостоятельно нашел представитель пострадавших Роман. Для удачной операции он притворился подростком. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Представитель пострадавших прикинулся подростком и написал 17-летнему беглецу в соцсетях, разузнав, что он ходит играть в волейбол на Плотинку. Взяв с собой подмогу, Роман поймал парня. В ходе беседы подросток признался, что насиловал детей», — сказал собеседник. Сбежав из-под следствия, обвиняемый три месяца грабил магазины и скитался по Екатеринбургу. В течение этого времени подросток снимал квартиру на ворованное. Об ужасах, творящихся в стенах учреждения, стало известно весной прошлого года. Тогда из школы сбежал один из воспитанников и рассказал о фактах насилия маме. Директора Наталью Поддубную отстранили, а затем и уволили. В мае 2024-го она получила приговор за халатность: 11 месяцев исправительных работ. Подросткам, которые насиловали детей, назначили от семи до девяти лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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