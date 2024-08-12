Адвокат детей, которых насиловали в спецшколе Екатеринбурга, сам нашел сбежавшего обвиняемого

Главного обвиняемого в насилии детей в 124-й спецшколе Екатеринбурга, который сбежал из-под следствия, самостоятельно нашел представитель пострадавших Роман. Для удачной операции он притворился подростком. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Представитель пострадавших прикинулся подростком и написал 17-летнему беглецу в соцсетях, разузнав, что он ходит играть в волейбол на Плотинку. Взяв с собой подмогу, Роман поймал парня. В ходе беседы подросток признался, что насиловал детей», — сказал собеседник.
Сбежав из-под следствия, обвиняемый три месяца грабил магазины и скитался по Екатеринбургу. В течение этого времени подросток снимал квартиру на ворованное.
Об ужасах, творящихся в стенах учреждения, стало известно весной прошлого года. Тогда из школы сбежал один из воспитанников и рассказал о фактах насилия маме. Директора Наталью Поддубную отстранили, а затем и уволили. В мае 2024-го она получила приговор за халатность: 11 месяцев исправительных работ. Подросткам, которые насиловали детей, назначили от семи до девяти лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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