Адвокат детей, которых насиловали в спецшколе Екатеринбурга, сам нашел сбежавшего обвиняемого

Обвиняемого в насилии детей в спецшколе Екатеринбурга нашел адвокат пострадавших

13 августа 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Насильникам назначили от семи до девяти лет лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Главного обвиняемого в насилии детей в 124-й спецшколе Екатеринбурга, который сбежал из-под следствия, самостоятельно нашел представитель пострадавших Роман. Для удачной операции он притворился подростком. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Представитель пострадавших прикинулся подростком и написал 17-летнему беглецу в соцсетях, разузнав, что он ходит играть в волейбол на Плотинку. Взяв с собой подмогу, Роман поймал парня. В ходе беседы подросток признался, что насиловал детей», — сказал собеседник. Сбежав из-под следствия, обвиняемый три месяца грабил магазины и скитался по Екатеринбургу. В течение этого времени подросток снимал квартиру на ворованное. Об ужасах, творящихся в стенах учреждения, стало известно весной прошлого года. Тогда из школы сбежал один из воспитанников и рассказал о фактах насилия маме. Директора Наталью Поддубную отстранили, а затем и уволили. В мае 2024-го она получила приговор за халатность: 11 месяцев исправительных работ. Подросткам, которые насиловали детей, назначили от семи до девяти лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главного обвиняемого в насилии детей в 124-й спецшколе Екатеринбурга, который сбежал из-под следствия, самостоятельно нашел представитель пострадавших Роман. Для удачной операции он притворился подростком. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Представитель пострадавших прикинулся подростком и написал 17-летнему беглецу в соцсетях, разузнав, что он ходит играть в волейбол на Плотинку. Взяв с собой подмогу, Роман поймал парня. В ходе беседы подросток признался, что насиловал детей», — сказал собеседник. Сбежав из-под следствия, обвиняемый три месяца грабил магазины и скитался по Екатеринбургу. В течение этого времени подросток снимал квартиру на ворованное. Об ужасах, творящихся в стенах учреждения, стало известно весной прошлого года. Тогда из школы сбежал один из воспитанников и рассказал о фактах насилия маме. Директора Наталью Поддубную отстранили, а затем и уволили. В мае 2024-го она получила приговор за халатность: 11 месяцев исправительных работ. Подросткам, которые насиловали детей, назначили от семи до девяти лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.