Железнодорожника из Челябинской области заподозрили в крупной взятке

СКР возбудил уголовное дело в отношении машиниста-инструктора из Златоуста
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Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
В уголовном деле могут возникнуть новые эпизоды Фото:

Машинист-инструктор из Златоуста стал фигурантом уголовного дела о крупной взятке. Об этом сообщили 13 августа URA.RU в центральном межрегиональном управления по транспорту СКР.

«Предварительно, в 2020 году мужчина получил крупную сумму от главы транспортной компании за попустительство при проверке состояния локомотивов, оценке профессионализма работников локомотивных бригад и соблюдения требований нормативных документов, регламентов и инструкций. В ходе следственных действий устанавливаются не только обстоятельства этого преступления, но и другие возможные эпизоды», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Преступление выявлено сотрудниками УТ МВД России по УрФО. Руководителям Южно-Уральской дирекции тяги будет направлено соответствующее представление.

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Машинист-инструктор из Златоуста стал фигурантом уголовного дела о крупной взятке. Об этом сообщили 13 августа URA.RU в центральном межрегиональном управления по транспорту СКР. «Предварительно, в 2020 году мужчина получил крупную сумму от главы транспортной компании за попустительство при проверке состояния локомотивов, оценке профессионализма работников локомотивных бригад и соблюдения требований нормативных документов, регламентов и инструкций. В ходе следственных действий устанавливаются не только обстоятельства этого преступления, но и другие возможные эпизоды», — пояснили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Преступление выявлено сотрудниками УТ МВД России по УрФО. Руководителям Южно-Уральской дирекции тяги будет направлено соответствующее представление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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