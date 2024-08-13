Железнодорожника из Челябинской области заподозрили в крупной взятке

СКР возбудил уголовное дело в отношении машиниста-инструктора из Златоуста

В уголовном деле могут возникнуть новые эпизоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Машинист-инструктор из Златоуста стал фигурантом уголовного дела о крупной взятке. Об этом сообщили 13 августа URA.RU в центральном межрегиональном управления по транспорту СКР.

«Предварительно, в 2020 году мужчина получил крупную сумму от главы транспортной компании за попустительство при проверке состояния локомотивов, оценке профессионализма работников локомотивных бригад и соблюдения требований нормативных документов, регламентов и инструкций. В ходе следственных действий устанавливаются не только обстоятельства этого преступления, но и другие возможные эпизоды», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Преступление выявлено сотрудниками УТ МВД России по УрФО. Руководителям Южно-Уральской дирекции тяги будет направлено соответствующее представление.