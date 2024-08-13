Экскурс в историю провел Владимир Шурунов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фотовыставка от Банка России «Посмотрите вокруг», посвященная архитектурным памятникам России, открылась сегодня, 13 августа. На изображениях представлены монеты периода с 2004 по 2022 год. Некоторые из выставочных монет имеют всего 150 экземпляров, передает слова консультанта челябинского отделения Банка России Владимира Шурунова корреспондент URA.RU.

«На нашей фотовыставке присутствуют редкие монеты, их экземпляр всего 150 единиц на всю нашу большую страну. Мы привыкли, что монеты имеют номинал от одной копейки до десяти рублей, что касается отдельных монет, представленных на нашей выставке, они имеют номинал десять тысяч рублей. Такого номинала нет даже на банкнотах в денежном обращении», — рассказал URA.RU Шурунов.

Сам Владимир Шурунов поведал историю некоторых экспонатов, а также уточнил, что помимо большого номинала некоторые монеты отчеканены из золота и весят один килограмм. Обычно на них изображены московский кремль и казанский кремль. Всего фотовыставке можно узреть 20 монет разного времени с иллюстрациями памятников городов страны. Одними из представленных стали: нижегородский терем — банк, готический пряник — дом Севастьянова, вокзал во Владивостоке, Петергоф, Олимпиада в Сочи, Невьянская наклонная башня и другие исторические построения.

Фотовыставка «Посмотрите вокруг», будет действовать до 15 сентября на территории Государственного исторического музея Южного Урала. Вход на нее бесплатный.