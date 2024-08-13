В Курской области ВСУ обстреляли бригаду «Россетей» американскими снарядами

13 августа 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли бригаду «Россетей» в Курской области боеприпасами, характерными для армий США и Германии, заявил Игорь Кириллов Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли бригаду «Россетей» в Курской области боеприпасами, характерными для армий США и Германии. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «На сегодняшний момент могу сказать, что боеприпасы были в дымовом снаряжении. Дымовое снаряжение по компонентному снаряжению характерно для боеприпасов США и Германии. Основу составляет гексахлорэтан и оксид цинка», — заявил Кириллов в эфире телеканала «Звезда». Генерал-лейтенант уточнил, что были взяты пробы, которые совместно с Минздравом обработаны в соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия. Пробы были переданы в 27-й научный центр радиационной, химической и биологической защиты для дальнейшего анализа. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов также заявил, что ВСУ применяли химическое оружие, которое могло быть произведено только в США. Кроме того, он сказал, что у Киева уже есть «грязная бомба». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли бригаду «Россетей» в Курской области боеприпасами, характерными для армий США и Германии. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «На сегодняшний момент могу сказать, что боеприпасы были в дымовом снаряжении. Дымовое снаряжение по компонентному снаряжению характерно для боеприпасов США и Германии. Основу составляет гексахлорэтан и оксид цинка», — заявил Кириллов в эфире телеканала «Звезда». Генерал-лейтенант уточнил, что были взяты пробы, которые совместно с Минздравом обработаны в соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия. Пробы были переданы в 27-й научный центр радиационной, химической и биологической защиты для дальнейшего анализа. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов также заявил, что ВСУ применяли химическое оружие, которое могло быть произведено только в США. Кроме того, он сказал, что у Киева уже есть «грязная бомба».