В Курской области ВСУ обстреляли бригаду «Россетей» американскими снарядами

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ВСУ обстреляли бригаду «Россетей» в Курской области боеприпасами, характерными для армий США и Германии, заявил Игорь Кириллов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли бригаду «Россетей» в Курской области боеприпасами, характерными для армий США и Германии. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«На сегодняшний момент могу сказать, что боеприпасы были в дымовом снаряжении. Дымовое снаряжение по компонентному снаряжению характерно для боеприпасов США и Германии. Основу составляет гексахлорэтан и оксид цинка», — заявил Кириллов в эфире телеканала «Звезда».

Генерал-лейтенант уточнил, что были взяты пробы, которые совместно с Минздравом обработаны в соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия. Пробы были переданы в 27-й научный центр радиационной, химической и биологической защиты для дальнейшего анализа.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов также заявил, что ВСУ применяли химическое оружие, которое могло быть произведено только в США. Кроме того, он сказал, что у Киева уже есть «грязная бомба».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли бригаду «Россетей» в Курской области боеприпасами, характерными для армий США и Германии. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «На сегодняшний момент могу сказать, что боеприпасы были в дымовом снаряжении. Дымовое снаряжение по компонентному снаряжению характерно для боеприпасов США и Германии. Основу составляет гексахлорэтан и оксид цинка», — заявил Кириллов в эфире телеканала «Звезда». Генерал-лейтенант уточнил, что были взяты пробы, которые совместно с Минздравом обработаны в соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия. Пробы были переданы в 27-й научный центр радиационной, химической и биологической защиты для дальнейшего анализа. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов также заявил, что ВСУ применяли химическое оружие, которое могло быть произведено только в США. Кроме того, он сказал, что у Киева уже есть «грязная бомба».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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