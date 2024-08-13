Иван Таврин продал каналы «МУЗ-ТВ» и «Ю»

13 августа 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

Холдинг Ивана Таврина Kismet Capital Group, включающий в себя телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю» и «Солнце», заключила договор с инвесторами о продаже активов группы«МЕДИА1». Об этом сообщили источники на медиарынке. «У Таврина есть планы после продажи медиаактивов — все средства планируется направить на создание собственного фонда поддержки технологического предпринимательства, а также социальных и некоммерческих проектов», — сообщил источник, близкий к KCG. Его слова приводит РИА Новости. В компании «Медиа-Телеком», входящей в группу инвесторов, заявили, что ценят успехи, которых добилась «МЕДИА1» и заинтересованы в развитии бизнеса. Сейчас в планах работа над новыми задачами и проектами, уточнили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Холдинг Ивана Таврина Kismet Capital Group, включающий в себя телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю» и «Солнце», заключила договор с инвесторами о продаже активов группы«МЕДИА1». Об этом сообщили источники на медиарынке. «У Таврина есть планы после продажи медиаактивов — все средства планируется направить на создание собственного фонда поддержки технологического предпринимательства, а также социальных и некоммерческих проектов», — сообщил источник, близкий к KCG. Его слова приводит РИА Новости. В компании «Медиа-Телеком», входящей в группу инвесторов, заявили, что ценят успехи, которых добилась «МЕДИА1» и заинтересованы в развитии бизнеса. Сейчас в планах работа над новыми задачами и проектами, уточнили в компании.