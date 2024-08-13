13 августа 2024

Под Екатеринбургом две недели ищут пропавшего мужчину. Фото

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Местоположение пропавшего в селе Курьи мужчины неизвестно уже две недели (архивное фото)
Местоположение пропавшего в селе Курьи мужчины неизвестно уже две недели (архивное фото) Фото:

В селе Курьи около Сухого Лога (Свердловская область) пропал 40-летний Алексей Лескин. Его местоположение неизвестно с 1 августа, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Лескин Алексей Владимирович, 40 лет. Село Курьи, городской округ Сухой Лог, Свердловская область. С 1 августа 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост мужчины — 178 сантиметров, волосы русые, глаза карие. На момент пропажи был одет в темно-синий спортивный костюм, белую футболку и темно-синие кроссовки.

Любую информацию о местоположении Лескина можно сообщить по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать о пропавшем инфоргу отряда 8 953 053 04 83 (Екатерина).

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В селе Курьи около Сухого Лога (Свердловская область) пропал 40-летний Алексей Лескин. Его местоположение неизвестно с 1 августа, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Лескин Алексей Владимирович, 40 лет. Село Курьи, городской округ Сухой Лог, Свердловская область. С 1 августа 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост мужчины — 178 сантиметров, волосы русые, глаза карие. На момент пропажи был одет в темно-синий спортивный костюм, белую футболку и темно-синие кроссовки. Любую информацию о местоположении Лескина можно сообщить по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать о пропавшем инфоргу отряда 8 953 053 04 83 (Екатерина).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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