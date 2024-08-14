Оборонный завод в Екатеринбурге массово ищет рабочих на зарплаты до 160 тысяч

Конструкторское бюро «Новатор» в Екатеринбурге ищет 118 новых сотрудников

14 августа 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Бюро производит ракетное сооружение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге АО ОКБ «Новатор» за месяц опубликовало 118 вакансий. Предприятие ищет токарей, им готовы платить до 160 тысяч рублей, фрезеровщикам предлагают до 140 тысяч рублей. Информация о вакансиях опубликована на сайте hh.ru. На вакансии токаря кандидат должен уметь читать чертежи, «разбираться в простых вопросах и самостоятельно принимать решения». Предприятие рассмотрит специалистов с опытом работы от одного года, токарям готовы платить от 97,6 тысяч рублей до 160 тысяч рублей. Также одни из самых высоких заработных плат в бюро получают фрезеровщики (от 73 до 140 тысяч рублей), операторы станков (от 145 тысяч рублей), электросварщики (от 89 тысяч рублей до 117 тысяч рублей). Предприятие предоставляет возможность работникам проходить медицинские лабораторные исследования, частично компенсирует оплату за аренду жилья, проводит обучения для сотрудников. Конструкторское бюро «Новатор» производит ракетное вооружение Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, ПВО страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге АО ОКБ «Новатор» за месяц опубликовало 118 вакансий. Предприятие ищет токарей, им готовы платить до 160 тысяч рублей, фрезеровщикам предлагают до 140 тысяч рублей. Информация о вакансиях опубликована на сайте hh.ru. На вакансии токаря кандидат должен уметь читать чертежи, «разбираться в простых вопросах и самостоятельно принимать решения». Предприятие рассмотрит специалистов с опытом работы от одного года, токарям готовы платить от 97,6 тысяч рублей до 160 тысяч рублей. Также одни из самых высоких заработных плат в бюро получают фрезеровщики (от 73 до 140 тысяч рублей), операторы станков (от 145 тысяч рублей), электросварщики (от 89 тысяч рублей до 117 тысяч рублей). Предприятие предоставляет возможность работникам проходить медицинские лабораторные исследования, частично компенсирует оплату за аренду жилья, проводит обучения для сотрудников. Конструкторское бюро «Новатор» производит ракетное вооружение Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, ПВО страны.